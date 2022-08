Hokejisté Třebíče si vyšlápli na Kometu. Výhru věnovali nemocnému kouči

První gólový zápis sice v úterním přípravném utkání udělali hokejisté extraligové Komety Brno, nicméně na konci se z těsné výhry 3:2 radoval prvoligový soupeř z Třebíče.

„Na jednu stranu je to super v tom, že šlo o náš první přípravný zápas a hned jsme ho vyhráli, nicméně je taky potřeba říct, že Kometa zkoušela dost mladých kluků,“ pustil se do hodnocení povedeného utkání brankář Horácké Slavie Pavel Jekel. „Každopádně to byl kvalitní a vyrovnaný souboj.“

A porazit Kometu se rozhodně počítá. „Jasně, pro naše sebevědomí je to určitě skvělé,“ souhlasně pokyvoval hlavou Jekel.

V hale bylo horko

Oba brněnské góly padly zhruba v první polovině utkání, ve druhé už pak třebíčský brankář zavřel dveře na petlici.

„Byly tam pasáže, kdy na mě šlo víc střel, chvílemi zase nic. Párkrát taky jeli domácí ve dvou proti jednomu a zhruba třikrát sami proti mně. A když k tomu všemu připočtu horko, které v hale na Kometě v teplém počasí bývá, tak to bylo dost náročné,“ přiznal Jekel.

Jiří Hunkes v dresu Třebíče.

Na děkovačku s třebíčskými fanoušky, kteří přijeli svůj tým do Brna povzbudit, mu však síly stačily. Stejně jako ostatním spoluhráčům. „Fandili celou dobu, byli slyšet. Už mi to moc chybělo,“ svěřil se na klubovém webu Horácké Slavie útočník Radim Ferda. „Žádný hokejista nemá rád letní přípravu, ale takhle se můžeme vrátit zase na led a užít si dokonce oslavu. Je to nepopsatelné,“ radoval se.

Celý tým pak svoje vítězství věnoval hlavnímu kouči a sportovnímu manažerovi v jedné osobě Kamilu Pokornému, který má zdravotní problémy.

„Nicméně nám vzkázal, že nás sleduje na dálku a těší se, až zase bude moct být na střídačce, tak bychom mu chtěli popřát brzké uzdravení. Celá kabina doufá, že výhra nad Kometou, kde dlouho působil, mu zvedla náladu a nakopla ho, aby se za námi vrátil,“ vzkázal kouči Jekel.

Už ve čtvrtek čeká Třebíč další přípravný duel, tentokrát se od 17:30 představí na ledě extraligových Českých Budějovic.