Sedmý zápas? Lahůdka, říká matador Divíšek před bitvou ve Vsetíně

Copak to není stres?

Je to lahůdka, nejvíc co může být. Kdo prohraje, jede domů. Žádné zítra už není. Budeme vědět, jak jsme na tom. Doufám, že ve středu ještě přijdeme na trénink.

Vybavíte si nějaký sedmý zápas?

Vybavím. A musím říct, že je to teďka špatná otázka. Jsem v minusu. Víc jsem jich prohrál, než vyhrál. Ale pamatuji si, že jsme vyhráli sedmým zápasem baráž, když jsem byl v Bolce. Na to se budu upínat.

Co jako nejzkušenější borec v týmu poradíte spoluhráčům, kteří sedmé zápasy nezažili?

Já už můžu maximálně mluvit, protože už to nevypadá, že bych na ledě něco rozhodoval. Kluci hrají bezvadně, svoje jsme si řekli. Základ je Jakub Neužil v brance. Když budeme hrát dobře zezadu, máme šanci.

Jaké utkání ve Vsetíně čekáte?

Doufám, že hezké. Já bych si hrozně přál, aby bylo podobné jako šesté, ale sedmý zápas je hrozně těžký. Už jsme toho pár odehráli. Myslím, že je těžší pro domácí. Lidi jsou ve Vsetíně úžasní, bezvadná atmosféra, bude to hučet. A my se budeme snažit dát první gól, to je v téhle sérii hrozně důležité. A když ho dostaneme, budeme se snažit hrát pořád stejně. Nechci říkat procenta, ale my tam jedeme vyhrát.

Srovnali jste sérii z 1:3, přitom Vsetín měl první mečbol doma, kde je silný. Co jste změnili?

Myslím, že druhý zápas tam už jsme hráli dobře, byli jsme trošku lepší. Ale nejsem úplně objektivní. Stejně jsme prohráli. Řekli jsme si, že tam umíme hrát a že když budeme hrát svoji hru, je jedno, jestli doma, nebo venku, tak to zlomíme. A Neužil je úžasný. Beci začali krásně čistit prostor před bránou. Vsetín byl do šestého zápasu hokejovější, my jsme to spíš rvali přes sílu. Šestý zápas už to vypadalo vyrovnaně, možná jsme byli lepší. Sedmý asi nebudou žádné dostihy, bude to o jednom dvou gólech. Vím, že máme lepšího gólmana, takže doufám, že to zlomíme.

Oni musí...

...my taky musíme! Oni dvakrát mohli, my dvakrát museli. Je to hokej, krásná hra, paráda. Ušli jsme letos dlouhou cestu, strastiplnou, moc se nám nedařilo, ale teď jsme ukázali, že v mančaftu síla je. Nechceme to znehodnotit tím, že bychom prohráli sedmý zápas.

Hokejisté Prostějova se radují z gólu v přesilovce. Uprostřed je Tomáš Divíšek, střelec gólu.

V neděli jste Vsetín doma porazili 5:1, po nejlepším výkonu, že?

Asi ano, ale žádný zápas není lehký. Neužil od startu play off podává parádní výkony. Konečně vyšly přesilovky. Byli jsme lepší.

Za stavu 0:2 začal Vsetín lítat, zamkl vás v pásmu.

Zvenku to vypadá, že nás melou, ale velké šance neměli, držíme si malý box před bránou. Neužka co vidí, to chytí většinou. Zbytečně jsme udělali hodně icingů. Byl tam výpadek šest minut. Dali jsem gól na 2:0 a měli jsme to uklidnit, ale uspěchali jsme to a podělali to vzadu. Dostali jsme gól, ale síla mančaftu byla i pak vidět.

Zlomila soupeře vaše trefa v přesilovce pět na tři?

Důležitý gól, protože konečně jsme dali v přesilovce pět na tři gól. Na Vsetínu bylo vidět, že to nebylo ono a už tomu moc nevěřili.

Nejen beci to čistí. Poctiví jste byli všichni.

Vsetín hraje velice dobře, má výborné hráče, my jsme nebyli tak kompaktní, ale teď jdeme v pěti dopředu i dozadu, což nám v sezoně úplně nebylo vlastní. Vyříkali jsme si to v kabině. Měli jsme hodně videa, porad, sezení. A myslím, že je to vidět. V kabině o tom můžete kecat, jak dlouho chcete, ale když to nedokážete na ledě, tak to tam nebude. My jsme to zatím dokázali.

Zaregistroval jste vyjádření vsetínského trenéra Luboše Janáčka, že nehrajete moc hokej?

Jo, četl jsem to. Prostě play off. Nebudu to vůbec řešit.

Motivace navíc?

Je to jejich pohled na věc, ne můj. Je to tak v pořádku, lidi tohle mají rádi.