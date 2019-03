Šli jsme na hranu, ocenil Vykoukal prostějovské hokejisty

„Nejde o život, sportovně to však bolí. Ale šli jsme na hranu toho, co jsme mohli. Klukům jsem za sérii poděkoval,“ povídá trenér Jestřábů Jiří Vykoukal. „Jak jsem byl na ně sem tam v sezoně naštvaný, tak teď ukázali, že dokážou zabrat. Chyběl kousek.“

Zápas kdo s koho jeho mančaftu ovšem nevyšel. Doplatil na chyby.

V polovině prohrával 0:3, dvěma góly se sice dokázal vrátit do hry, ale záhy přišlo další zaváhání. Dva góly pak Hanáci dostali do prázdné branky při zoufalé power play.

„Udělali jsme tři fatální chyby – při prvním, druhém a čtvrtém gólu. Byli jsme na dostřel za stavu 2:3, dostali jsme soupeře do situace, ve které nechtěl být. Ale pár sekund po našem vstřeleném gólu jsme udělali zase velkou chybu, která by se v sedmém zápase neměla stávat. Potom jsme se snažili tlačit, ale po těch chybách jsme zápas nedokázali zvrátit,“ litoval Vykoukal.

Roli podle něj nehrála výhoda domácího prostředí Vsetína. „Zásadní roli hrály naše chyby,“ opakoval. „Byla to výborná série. Myslím, že všichni si přišli na své. Chtěli jsme to urvat a jít dál, ale to se nepodařilo. Rozhodlo se v dovednostní soutěži a to byly penalty. Mohlo by to být jinak, kdyby se hrálo prodloužení pět na pět do vstřeleného gólu tak, jak je to všude ve světě, holt tady je to dané takhle,“ mrzela Vykoukala porážka ve druhém zápase po nájezdech. „Ze sedmi zápasů šel jeden do penalt, ale rozhodl to sedmý zápas. Neměli jsme udělat chyby a mohli jsme vyhrát.“

Vsetín teď vyzve České Budějovice. V semifinále druhé nejvyšší soutěže se šestinásobný mistr představí poprvé od roku 1994, tehdy Vsetín postoupil do extraligy a po sestupu v roce 2007 a krachu se teprve předloni dostal z druhé ligy do první.

„Jsme strašně šťastní. Spadl nám obrovský balvan ze srdce, protože cíl byl dostat se do semifinále. Po výborné základní části jsme šli z druhého místa, případné vypadnutí by bylo samozřejmě zklamání,“ řekl trenér Vsetína Martin Jenáček. „My jsme věděli, že Prostějov bude velmi silný protivník, protože hrál všechna utkání proti nám v základní části výborně. Vůbec mě nepřekvapuje, že to šlo do sedmého zápasu. Musíme se připravit na Motor, rychle zregenerovat a dát se do kupy. Nekončíme a pokusíme se udělat pro úspěch co nejvíce.“

Druhou dvojici tvoří Jihlava s Kladnem. Ze čtvrtfinále tak postoupily nejlepší čtyři týmy základní části. „Sílu mají – zázemí, finance,“ vidí v tom Vykoukal logiku. „V základní části jsme hráli se strašně úzkým kádrem, měli jsme hodně zraněných, možná bychom skončili trošku výš. Během sezony jsem měl ke klukům výtky, ale teď zabojovali a v play off ukázali věci, které mi v sezoně chyběly, ale důležité bylo, že to naskočilo teďka.“

Prostějov sezonu nebalí s kyselým pocitem, ale jásat nemůže.