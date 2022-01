Odchod po výhře. Hokejové Vrchlabí změní trenéry, hledá ty pravé

Prvoligové Vrchlabí * Do celostátních soutěží se Vrchlabí poprvé v nedávné době dostalo pod vedením mecenáše Petra Dědka, současného majitele extraligových Pardubic. * V roce 2005 Vrchlabí postoupilo do 2. ligy, o dva roky později do první. V ní strávilo pět sezon, po odchodu Petra Dědka se vrátilo do krajského přeboru, z něho postoupilo v roce 2015 do 2. ligy. * V roce 2018 se Petr Dědek k výraznější podpoře klubu vrátil a v roce 2020 se mužstvo vrátilo do 1. ligy. Na cestě nahoru si nejprve klub pomáhal spoluprací s extraligovým Hradcem a poté, co Petr Dědek koupil Pardubice, se před minulou sezonou stal jejich farmou. * Letošní sezonu, druhou po návratu do 1. ligy, začalo mužstvo výborně, první čtyři zápasy vyhrálo a dařilo se mu i dál. Změna k horšímu nastala zhruba v polovině listopadu. * Týmu výrazně pomáhají pardubičtí hráči, jeho kapitánem je dlouholetá opora Pardubic obránce Tomáš Linhart.