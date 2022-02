Těžší, než jsme čekali. Vrchlabští hokejisté mají to nejhorší za sebou

„Čekali jsme, že to bude hodně těžké, že ale takhle moc, to nečekal nikdo nejen u nás,“ netají velké vypětí na konci hektického prvoligového ročníku manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec.

Prvoligová soutěž, druhá nejvyšší v Česku, prožívá jednu z nejdramatičtějších sezon za poslední dekádu. Vlivem předcházejících událostí, včetně těch spojených s covidem, do ní totiž nastoupilo 17 mužstev s tím, že do příštího ročníku jich zůstane jen 14.

Přestože jeden ze dvou přímých postupujících - Kadaň - byl známý už na podzim poté, co kvůli financím ze soutěže odstoupil, zůstala na konci tabulky stále tři „horká“ místa. Na ta přímá sestupová před časem dosedl nejprve Havířov a po něm i Benátky nad Jizerou, jenomže stále zbývají další dvě, z nichž rovněž hrozí pád dolů.

Mužstva na 13. a 14. místě totiž mezi sebou sehrají play down a horší z této série hrané na čtyři výhry bude muset o uchování prvoligové příslušnosti hrát s mužstvem z 2. ligy.

„Bylo to hodně v mužstvu, celou sezonu bylo a je znát, že nikdo nechce o profesionální prvoligovou licenci přijít,“ poznamenal k průběhu sezony Jakubec.

Vrchlabí je po středeční výhře nad Prostějovem blízko k tomu, aby mělo pro příští sezonu jistotu už po základní části, tedy nejpozději ve středu, do kdy budou odehrána závěrečná tři kola.

Po cestě do Ústí nad Labem je Vrchlabští odehrají v domácí hale, kam v pondělí přijede již zmíněný Havířov a o dva dny později Frýdek-Místek. Série začne v situaci, kdy v tabulce devátí Vrchlabští mají před čtrnáctým Ústím nad Labem náskok sedmi bodů a před třináctým Šumperkem pět.

„Jistého ještě nic nemáme, ale když jsme to dotáhli takhle daleko, tak to už nechceme ztratit. A také věříme, že bude rozhodnuto už dřív než ve středu,“ neskrývá optimismus vrchlabský manažer.

Pardubice pomohly

Tým z Krkonoš dokončuje v 1. lize druhou sezonu poté, co se do ní po téměř deseti letech vrátil. Jako nováček to v té loňské neměl jednoduché, ale s tím, co se dělo letos, se to podle Jakubce nedá srovnat: „Je to naprosto neporovnatelné, tak náročné i na psychiku to nikdo nečekal. Velké problémy měly i kluby s daleko větším rozpočtem.“

Jen pro připomenutí: vzhledem k tomu, že je v závěrečných třech kolech ve hře ještě devět bodů, teoreticky nemůže mít klid ani pátý Sokolov, jenž má před třináctým Šumperkem náskok osmi bodů!

Podle Jakubce se sestupové napětí prolínalo celou základní částí sezony: „Někdy to opravdu bylo asi i méně hokejové a více bojovné. Tlak na hráče a hlavně na to neudělat chybu byl obrovský, často nešlo moc získat, ale případnou chybou hodně ztratit.“

Vrchlabí do druhé sezony v soutěži, do níž se před dvěma lety vrátilo, vstoupilo výborně a dlouho se drželo v popředí tabulky. Jenomže na konci roku se bodový přísun poněkud tenčil. „Kolem Vánoc jsme sice stále bodovali, ale už ne tak často za tři body a najednou se nám spodek tabulky začal přibližovat,“ připomněl manažer, „a teď už měsíc vlastně hrajeme takové playdown.“

Že ho Vrchlabí zvládne, může i pomoc extraligových Pardubic, s nimiž spolupracuje už druhou sezonu. „Hodně nám pomohly, protože jsme maximálně mohli využívat hráče, na kterých jsme se dohodli,“ ocenil vrchlabský manažer spolupráci zvlášť teď, kdy tým čeká závěrečný krok k prvoligové jistotě.