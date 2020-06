Nechceme být outsiderem, říká kouč nováčka druhé ligy z Velkého Meziříčí

Mladý tým, doplněný o pár zkušených hráčů, se prodral loňskou sezonou Krajské ligy Jižní Moravy a Zlínska z prvního místa do play off, kde stejně jako v první části sezony exceloval a postoupil až do finále. To se ale kvůli koronavirové pandemii neodehrálo.

A tak se ve Velkém Meziříčí mohli rozhodnout, zda nabídku postoupit do vyšší soutěže přijmou, anebo odmítnou, stejně jako tomu bylo v letech 2017 a 2019, kdy vedení klubu sehrání kvalifikačních utkání o postup do druhé ligy zamítlo.

Postup do druhé ligy se nezrodil zcela běžným způsobem. Jak jste nastalou situaci řešili?

Náš postup vyloženě vyplynul z dané situace, která zde byla ohledně koronaviru a nouzového stavu. My jsme si celou sezonu šli za naším cílem, který jsme si nastavili někdy před dvěma třemi lety. Dostali jsme se až do finále a byli jsme v takové euforii, že věřím, že bychom vyhráli a šli do kvalifikace. Situace ale byla taková, jaká byla a s tím nic nenaděláme. Svaz nám poté dal nabídku, kterou jsme po důkladném zvážení a vyhodnocení akceptovali a tím pádem postoupili do druhé ligy, do které jdeme s velkým nadšením.

Minulý rok jste měli poměrně mladý kádr, dojde v něm před sezonou k nějakým výraznějším změnám?

Určitě. Jedná se o vyšší soutěž a je potřeba tým na určitých postech posílit. Některé kroky jsme v tomto směru už podnikli a pár hráčů si vytipovali. Někteří se k nám už dokonce připojili v rámci letní přípravy. Posilovat ale určitě budeme alespoň natolik, abychom byli konkurenceschopní a nebyli v soutěži pouze do počtu.

S jakým očekáváním do nové sezony vstoupíte?

Očekávání je veliké, jak od hráčů, kteří se rozhodli pro postup, tak i od vedení, fanoušků a samotného města, které hokejem a fotbalem žije. Určitě do toho jdeme s tím, že nechceme být v roli outsidera, ale půjdeme zápas od zápasu tak, abychom je dobře zvládali, soupeře potrápili, a hlavně sbírali body.

Město vám vzhledem k postupu schválilo výrazný příspěvek, kterým radní chtějí podpořit jednak chod klubu, ale i renovaci zimního stadionu. Dojde tedy k nějakým větším opravám ještě před sezonou?

Vše je zatím v jednání. Nějaké plány už máme v rukou a o renovaci se mluví. V dohledné době by se s něčím mohlo i začít, protože se všechna jednání pohybují tím správným směrem.

Během karantény jste hráčům naordinoval individuální přípravu. Jak bude probíhat společná část přípravy, kterou jste zahájili na konci května?

Prozatím trénujeme čtyřikrát týdně, což je dvojnásobek toho, co jsme měli v letní přípravě minulý rok. Tréninky jsou i celkově jinak postavené, protože se musíme zaměřovat i na kondiční a fyzickou připravenost. Loni, když to řeknu laicky, jsme se pouze bavili hokejem a tréninky byly spíše herního charakteru v kombinaci s posilovnou. Tento rok jsme do tréninku zařadili více běhů a zvýšili jejich intenzitu, jak v posilovně, tak i formou kruhových tréninků.

Na led se před sezonu dostanete kdy?

Chtěli bychom začátkem srpna, ale vše je zatím v jednání mezi městem, technickými službami města a klubem. My bychom si samozřejmě přáli, aby to bylo co nejdříve, ale když půjdeme začátkem srpna, tak bychom týden předtím ještě potrénovali na suchu, abychom se ještě dopřipravili, zapracovali na některých nedostatcích a byli dobře nachystaní na tréninky na ledu.

Na konci května schválily formát rozdělení do skupin na nadcházející sezonu, který zbylé týmy z Kraje Vysočina spíše odsoudily. Jak jej vnímáte vy?

My jsme usilovali o variantu s šesti týmy, čtyři z nich by byly z okolí a dva kousíček dál na východ. Bylo by to pro nás rozhodně schůdnější a ekonomičtější, ale na druhou stranu by se hrálo více zápasů. Bohužel se ve druhém kole volby rozhodlo více funkcionářů pro druhou variantu, ale je to tak jak to je a my se s tím musíme vypořádat. My se teď tedy orientujeme pouze na východ. Budeme ale hrát velmi atraktivní utkání se Znojmem, což je pozitivum. Jak říkám, bereme to tak, jak to je, třeba Havlíčkův Brod je na tom mnohem hůř.

Regionální zápasy bývají vždycky speciální a vy se po dlouhé době poměříte v ligovém utkání se Žďárem. Jak se na derby těšíte?

My se těšíme na všechna utkání. Se Žďárem ale hrajeme hned druhé utkání, kdy nejprve jedeme do Nového Jičína a poté s nimi hrajeme v půlce týdne doma. Určitě to bude mít svůj náboj, je to derby v lize po dlouhé době. Moc dobře se znají jak manažeři obou klubů, tak i hráči a fanoušci, protože je to kousek, takže to určitě bude mít šťávu. To stejné ale bude třeba se Znojmem. Na tyto zápasy se osobně moc těším. Myslím, že i zbylé zápasy nabídnou svou kvalitu. Všechna se hrají v celkem přijatelné dojezdové vzdálenosti, takže by mohli být také zajímavé.