Postup do druhé hokejové ligy? Velké Meziříčí má zájem

Hokejová sezona 2019/20 musela být kvůli pandemii a nouzovému stavu v České republice předčasně ukončena, tím pádem zůstala viset ve vzduchu řada otázníků.

Jedním z nich byla například jména postupujících týmů z krajského přeboru, což ale nakonec výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje vyřešil rázně - nabídku zahrát si o soutěž výš od něj dostalo hned deset klubů. Včetně Pelhřimova a Velkého Meziříčí. Oba vysočinské kluby totiž byly v době předčasného konce stále ve hře.

„My tuhle nabídku zvažujeme. V případě, že se nám podaří naplnit rozpočet, rádi si druhou ligu zahrajeme,“ reagoval na konečné rozhodnutí svazu jeden z jednatelů Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí Jaroslav Juda.

V podobné situaci byl HHK už před čtyřmi lety, kdy si postup vybojoval na ledě, tehdy však účast ve druhé lize odmítl.

Hokejisté Velkého Meziříčí (v modrém) hráli třetí nejvyšší českou soutěž naposledy v sezoně 2008/09.

„Teď bychom do toho ale šli,“ znovu ujišťoval Juda. „Máme mladý mančaft, který je na tom výkonnostně velmi dobře, takže kádr by doznal pouze kosmetických úprav,“ dodal.

Zbývá tedy jediné, naplnit rozpočet tak, aby mohl klub odehrát druholigovou sezonu bez problémů. „Od soupeřů víme, s jakým rozpočtem do soutěže asi jdou, ale přesnou částku říkat nechci. Každopádně oproti Žďáru či Moravským Budějovicím bychom chtěli mít částku o malinko vyšší,“ prozradil Juda.

Přihlášku by podle něj musel velkomeziříčský klub podat nejpozději 22. května. „Vnitřně jsem nastavený tak, že věřím, že se to povede, ale jednání s téměř všemi partnery nás teprve čekají, takže uvidíme,“ krčil rameny.

Cestu nedokončili

Před úplně stejnou nabídkou stál v uplynulých dnech také Pelhřimov, který po pádu z druhé ligy v roce 2019 letos suverénně ovládl základní část Jihočeského přeboru a dobře rozjeté měl i play off.

„Přesto jsme se rozhodli, že možnost hrát druhou ligu nevyužijeme,“ předložil verdikt užšího vedení pelhřimovského klubu útočník Lukáš Siříště. „Důvodem jsou pochopitelně peníze,“ dodal.

Město Pelhřimov totiž bude o podpoře hokeje jednat až v červnu, což je na přihlášku příliš pozdě.

„Ale to nemá vyznít tak, že bychom to městu měli za zlé. Chápeme, že v téhle situaci má i jiné starosti,“ ujišťoval Siříště. „Samozřejmě obcházíme i sponzory, jenže žádat po nich, aby nám za okolností, které v republice panují, dali víc, to se nám zdá skoro nelidské,“ dodal.

Jinými slovy, z toho, že v příští sezoně nebudou hrát druhou ligu, se pelhřimovští hokejisté nehroutí.

„Jsme s tím absolutně v pohodě,“ souhlasně pokyvovala hlavou jedna z opor týmu. „Navíc to celé bereme tak, že jsme vlastně naši cestu nedokončili. Nehráli jsme finále ani baráž a postup si chceme vybojovat sportovní cestou,“ doplnil Siříště, podle něhož by měl kádr zůstat i pro další sezonu v krajské soutěži z 95 procent stejný jako letos.