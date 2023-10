Návraty kouče Baďoučka. Zkušený kouč je po čtrnácti letech opět ve Znojmě

„Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Mně se ale ve Znojmě líbí. Přišel jsem do známého prostředí, kabina je na stejném místě, jako mělo áčko i tehdy. Zázemí na stadionu je skvělé, na první ligu luxusní. Všechno, co potřebují, mají hráči k dispozici. Doufám, že se za to odmění lepšími výkony,“ shrnul šedesátník Baďouček jak svoje první dojmy ze staronového působiště, tak důvod, proč znojemský šéf Pavel Ohera předminulý víkend vytočil jeho číslo. Mužstvu se start do sezony nepovedl, po 11. kole je jedenácté. Ambice má vyšší.

Ohera má důvod věřit, že všestranný Baďouček tým ze spodní poloviny tabulky zvedne. Zkušenosti má z extraligy, z nižších soutěží, z hraní v klidném středu i zachraňování. Naposled loni tahal z bryndy v první lize béčko Pardubic.

Už tam se jeho práce s prostředím Orlů nenápadně protnula. Když bylo záloze Dynama ouvej, domluvila si výpomoc znojemských útočníků Tomáše Svobody a Jana Hrušky. Baďoučkovi pomohli na ledě, Pardubice B se udržely a kouč od nich zároveň slýchal dobré reference na Znojmo.

„Teď jsou pro naše mužstvo dva nejzkušenější hráči v kádru. Budou těmi, kteří to budou táhnout, i když to nemůže ležet jen na nich. Na dva hráče se první liga nedá zvládnout,“ přemítá Baďouček už jako trenér Orlů.

Rulíkova škola

Už roky si s sebou nese poznatky načerpané od Rulíka. Kdysi po jeho boku začínal jako asistent v extralize v Karlových Varech, solidní výsledek mělo jejich znojemské angažmá, ukončené však prodejem licence na nejvyšší soutěž Kometě Brno. Spolupracovali i v minulé sezoně jako trenéři áčka a béčka Pardubic.

Baďouček si těchto možností cení. „Hodně Radimových věcí mě inspirovalo. Třeba zminimalizování pobytu v obranném pásmu a rychlý přechod pásma středního, aby bylo mužstvo co nejrychleji v útoku. Vím, že se to jednoduše řekne, ale pak se to musí přenést i na led, což může někdy být komplikovanější. Věřím, že to kluci ve Znojmě rychle vstřebají, nejsou to převratné změny. Jde o to, abychom dodržovali, co si řekneme v kabině, a z tréninků to přenesli do zápasů,“ vypráví nový trenér Znojma.

Pro leckoho může být jeho stopa v hokeji nenápadná, zároveň však platí, že Baďouček během posledních let spolupracoval s některými z nejvlivnějších lidí, které český hokej má. Kromě čilého kontaktu s Rulíkem, vůdcem národního týmu, se v minulé sezoně zpovídal miliardáři Petru Dědkovi coby bossovi Dynama a několik měsíců pobyl v Kometě autoritativního majitele Libora Zábranského.

Kometa? Nešťastné rozhodnutí

Do Brna se Baďouček přemístil v létě roku 2009 ze Znojma zároveň s převodem extraligové licence do Komety. „Už se spíš rýsovalo moje pokračování ve Znojmě v první lize, ale přáním (tehdejšího majitele Orlů) pana Vlasáka bylo, abych šel se znojemskými hráči do Komety. Dělal se tam úplně nový tým ze dvou skupin, brněnské a od nás,“ ohlíží se kouč.

V Brně vydržel sotva pár měsíců. Hned po 4. kole byl odvolán hlavní trenér Vladimír Kýhos, a když se slabé výsledky ambiciózní Komety nelepšily, rozloučil se v říjnu i Baďouček. Na začátku listopadu už byl zpátky v Karlových Varech.

„Nejsem ten, kdo se rýpe v minulosti. Ale každou situaci si člověk vyhodnotí, a abych byl upřímný, tak si myslím, že jít do Brna nebylo nejšťastnější rozhodnutí,“ přiznává Baďouček po bezmála čtrnácti letech.

Za problém zpětně nepovažuje to, o čem se kolem Komety spekulovalo, a sice že z brněnské a znojemské skupiny hráčů nevznikla fungující parta. „Tohle jsem nevnímal,“ říká. „Když se na to podíváte pragmaticky, tak půlka mančaftu byla ze Znojma, které se zachraňovalo v extralize, a půlka z Brna, které nedokázalo vyhrát první ligu. Ambice sice byly vysoké, ale poskládat tým chce čas, aby měl nějakou historii. Nelze čekat zázraky hned, i když máte k dispozici takové hráče jako Dopitu, Trvaje nebo Bičánka,“ vypráví Baďouček.

I nyní ve Znojmě má v kádru některá velmi zvučná jména. Nejen Tomáš Svoboda a Jan Hruška, ale i Radim Matuš, Martin Šťovíček, Jan Zahradníček nebo Dominik Groh jsou prověřené stálice.

„Nechtěl bych dělat velké soudy přes média, když jsem ve Znojmě jen pár zápasů. Můj první dojem byl, že kabina jako kolektiv je dobrá, ale musí se přizpůsobit vyšším nárokům v úplně jiné soutěži, než se tady hrála loni. Druhou ligou kluci prošli hodně snadno, byli silnější než ostatní, a přijde mi, že v úvodu nové sezony někteří z nich nepřeřadili na vyšší rychlostní stupeň. Od některých jsem čekal víc,“ rozhlíží se Baďouček. První větší závěry nad kádrem plánuje na konec týdne.