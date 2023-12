Další zlomenina přiměla Třebíč posílit, přichází zkušený Ondráček

„Máme za sebou půlku sezony a my chceme hrát i nadále takový hokej, který nám nejen přinese body, ale zároveň přivede i fanoušky do hlediště,“ ujišťoval v pozápasovém hodnocení hlavní kouč třebíčského A-týmu Kamil Pokorný.

Nicméně kromě pozitivního výsledku a posunu v tabulce na 4. místo přinesl středeční zápas Horácké Slavii i dalšího zraněného. „Přišli jsme o Kubu Malého, který má zase zlomený prst. Je to už třetí hráč se zlomeným prstem v našem mužstvu,“ povzdechl si Pokorný.

A právě i proto sáhlo vedení klubu k doplnění kádru. Třebíčský dres bude do konce sezony oblékat zkušený útočník Jiří Ondráček. „Jedná se o silového hráče, výborného do defenzivy, může hrát oslabení... Navíc dokáže mladým klukům předat spoustu zkušeností,“ uvedl Pokorný na adresu hokejisty, který v nejvyšší české soutěži odehrál 16 sezon, přičemž se Zlínem vybojoval v roce 2014 mistrovský titul.

Podle trenéra se nyní čeká na vyřízení transferu, aby mohl Ondráček naskočit co nejdříve do zápasu. Nejraději by ho Pokorný viděl hrát už v příštím kole doma proti Vsetínu.

Status domácího týmu bude mít zítra také Jihlava, která hostí Znojmo. A bude si chtít spravit chuť po středeční porážce 2:4 ve Zlíně.