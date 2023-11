Musíme se vrátit ke hře, která fungovala, říká třebíčský útočník Psota

„Jenže pak jsme dostali tři rychlé góly a bylo po zápase,“ povzdechl si třebíčský útočník Matěj Psota, který letos v dresu Horácké Slavie odehrál 16 duelů a připsal si v nich 10 kanadských bodů za 3 góly a 7 asistencí.

Výkonem proti Kolínu se jako tým zrovna moc chlubit nebudete, mám pravdu?

Celkově se nám utkání nepovedlo, to je fakt. Radost jsme z něj neměli, ale teď už s tím nic nenaděláme.

Chtělo by to hned v dalším kole nějaké povedenější vystoupení, co říkáte?

Jasně, musíme se koukat dopředu.

A jak na vaše domácí selhání reagovali trenéři? Bylo po zápase v kabině rušno?

Atmosféra byla rušnější, to je pravda. Něco jsme si k tomu řekli, protože takovéhle výkony doma předvádět nechceme. Naopak potřebujeme, aby naše hra k něčemu vypadala, abychom doma sbírali body.

Jenže zatím se vám to moc nedaří, v tabulce domácích zápasů figuruje Třebíč až na desátém místě. Umíte si to vysvětlit?

Právě že vůbec! V Třebíči máme skvělé fanoušky, na domácí zápasy se všichni pokaždé těšíme... Nevím.

V sobotu vyrážíte do Prostějova, který jste letos už jednou porazili. Co by na něj mělo platit?

Bude to znít jako omšelá fráze, ale my se opravdu musíme vrátit k naší hře a k systému, který nám třeba loni skvěle fungoval. Musíme zase hrát poctivější hokej.