Třebíč čeká derby s Jihlavou. Doma se nám hraje dobře, věří trenér Pokorný

„Výhoda to je, doma se nám hraje dobře,“ říká Pokorný. „Diváci nás ženou. Navíc derby je specifické, mělo by mít lepší návštěvu, fanoušci ho prožívají. Takže doufám, že kluci budou o to více motivovaní, aby jim udělali radost.“

Horácká Slavia po pražské Slavii (5:1), Frýdku-Místku (5:4 po prodloužení) a Šumperku (3:1) naposledy skolila i ještě loni extraligový Zlín. Ten Třebíči podlehl 1:2.

Jenže ve středu bílé hvězdy ztratily v Porubě, kde navíc nevstřelily ani gól a zklamaly 0:1. „Prohrát gólem ze 17. vteřiny není úplně příjemné,“ přiznal Pokorný. „Ale zápasy jdou hodně rychle po sobě. A já doufám, že hráči k tomu přistoupí parádně a s Jihlavou se porvou o dobrý výsledek.“

S trochou nadsázky se dá říct, že Horácká Slavia si góly schovala právě na derby. „To jsme ale odlehčili hodně,“ brání se Pokorný. „Pravdou je, že nás brankář Dolejš trápí, ať je v jakémkoli dresu. Proti nám se mu daří, loni za Havířov nás taky vychytal,“ připomíná třebíčský kouč.

Jeho svěřenci však doslova a do písmene prohospodařili prvních deset minut. „Gól jsme dostali, když jsme ještě nebyli na ledě, ale někde v autobuse,“ krčí rameny Pokorný. „Nástup do zápasu musíme zvládnout úplně jinak.“

Body ztracené ve slezské části Ostravy kouči chybí.

„Je fakt, že jsme v tabulce nahoře. Ale soutěž je extrémně vyrovnaná, každý poráží každého, týmy od sebe dělí pár bodů, takže to může trvat jedno dvě kola,“ nezveličuje Pokorný současnou třetí příčku. „Kdybychom přivezli nějaký bod z Poruby, tak by spokojenost s úvodem soutěže z naší strany byla. Ale takhle jsem spokojen pouze s předvedenou hrou a výsledky na domácím ledě. Venku máme rezervy, na kterých je potřeba pracovat,“ dodal třebíčský kouč.