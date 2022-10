„Na druhou stranu, v hokeji je důležitější konec sezony – a tam jsme byli lepší,“ připomněl, že zatímco Horácká Slavia se s play off překvapivě rozloučila už ve čtvrtfinále, Dukla došla až do baráže o extraligu s Kladnem (1:4).

Vstup do aktuální sezony měla Jihlava o poznání méně povedený. Na úvodní tři porážky sice rychle navázala třemi výhrami, aktuálně však rozjela další šňůru proher, když nestačila na Litoměřice a Sokolov.

„Poslední dva zápasy jsme nehráli dobře. Bohužel zatím se nám nedaří hra speciálních formací. A přitom právě přesilovky a oslabení zápasy nějakým způsobem rozhodují,“ zamyslel se Ujčík.

„Ale je začátek sezony, musíme být trpěliví. Budeme na tom dál pracovat a ono si to nějakým způsobem sedne,“ dodal.

Dukla věří, že se brzy podaří nalézt optimální složení lajn. „Nějaká obměna týmu proběhla, musí si to sednout. Noví kluci si musí zvyknout na to, co hrajeme a co od nich chceme,“ uvědomuje si Ujčík. „První dva útoky máme stabilizované, uvidíme, jestli v dalších budeme s něčím hýbat. Ale já si myslím, že není třeba panikařit,“ dodává kouč devátého týmu soutěže.