Třebíč vsadila na Fina. Hokejistům v první lize pomůže brankář Pakarinen

Jihlavští hokejisté nestačili pouze na extraligu Nejsilnějšího soupeře si nechali na konec. A rozhodně proti němu nepředvedli špatný výkon. Naopak, ve středečním utkání na ledě extraligových Českých Budějovic jihlavští hokejisté s favorizovaným soupeřem dlouho drželi krok. O porážce Dukly 2:5 definitivně rozhodl až závěr, ve kterém domácí Motor vstřelil dvě branky. „Byl to každopádně zatím nejtěžší zápas,“ přiznal po generálce na středeční start Chance ligy trenér jihlavského týmu Viktor Ujčík. „Bylo znát, že Motor má opravdu výborné individuality. Dokázal trestat naše chyby.“ Po čtyřiceti minutách svítil na ukazateli skóre stav 3:2. „Hráli jsme velmi slušně. Myslel jsem si, že kluci budou mít třeba větší problém s tempem a rychlostí hry. Ale stíhali celkem v klidu,“ těší Ujčíka. „Měli jsme i nějaké šance, ale kdykoliv jsme udělali chybu, dostali jsme gól. To je ten rozdíl mezi extraligou a Chance ligou. Naši kluci potřebují na gól více šancí,“ všiml si někdejší obávaný kanonýr. Jihlavský trenér Viktor Ujčík „Do doby, než dal Motor čtvrtý gól, to bylo opravdu hodně vyrovnané. Pak bylo vidět, že to ze soupeře spadlo, narostly mu křídla a my jsme měli v defenzivě trošku problémy. Ale i to je potřeba si vyzkoušet, jak bránit a vzdorovat, když má soupeř převahu,“ soudí jihlavský kouč. Dukla z devíti přípravných utkání šest dovedla do vítězného konce. „Myslím si, že to není vůbec špatné,“ těší Ujčíka. „De facto jsme prohráli pouze s extraligovými týmy,“ zmínil předchozí porážky s Banskou Bystricou (3:7) a Nitrou (1:3). „Příprava splnila, co jsme od ní očekávali. Ukázala nám věci, které nám fungují, které méně a na které se budeme muset do začátku soutěže, do příští středy, zaměřit,“ dodal Ujčík. (rtd)