Třebíč shání brankáře. Jekel skončil v nemocnici, dlouho bude mimo hru

„Chtěl bych přes noviny popřát Pavlovi, aby mu dobře dopadla operace, kterou podstoupí ve čtvrtek v Praze. A aby se dal zase co nejdřív do pořádku,“ vzkazoval ve středu odpoledne Pokorný Jeklovi.

Moc dobře přitom ale věděl, že uzdravování týmové jedničky a jedné z hlavních opor nebude otázkou jen pár týdnů...

„Já loni marodil přes měsíc, jenže u mě je to jiné, mě měl kdo nahradit, já hokej nehraju,“ připomněl Pokorný, že během jeho uzdravování z klíšťové encefalitidy za něj skvěle zaskočili oba jeho asistenti – Jaroslav Barvíř a David Dolníček. „Za Pavla ale musíme najít někoho jiného, protože jeho léčení zabere mnohem víc času a my potřebujeme mít v brance kvalitu,“ dodal.

Jekel nastoupil ve druhém přípravném souboji s brněnskou Kometou, ovšem na ledě strávil pouze jednu třetinu. „Jaké přesně řeší Pavel problémy, vám prozradit nemůžu, je to lékařské tajemství. A taky nechceme, aby pak čelil spoustě otázek,“ vysvětloval kouč.

„Každopádně to bylo něco, co se nestane jedním pohybem. Jednalo se o chroničtější záležitost, která při utkání s Kometou vyplavala na povrch. A až vyšetření ukázalo, že to není žádná sranda,“ dodal s tím, že má Jekel blíže nespecifikované poranění v horní části těla.

Ani samotný brankář Horácké Slavie se o svém zdravotním stavu zatím nechtěl bavit. „Omlouvám se, ale momentálně jsem v nemocnici a s nikým nekomunikuji,“ vzkázal.

V brance Třebíče zatím v přípravě odchytal nejvíc času Jan Mičán a chytat bude i ve čtvrtek od 13.30 na ledě Slovanu Bratislava. V úterý ve Znojmě (Třebíč prohrála 1:4) však zkusili trenéři brněnského Jana Kavana. „Jenže toho čeká spousta práce v juniorce Komety, nemůže tady s námi být pořád. Musíme naši složitou situaci vyřešit jinak,“ přiznal Pokorný.

Třebíčský gólman Pavel Jekel inkasuje gól v semifinále play off proti Zlínu.

Moc času do startu nové sezony už ale nezbývá. „A to je právě problém. Pokud by se něco takového stalo na konci loňské sezony nebo na začátku přípravy, měli bychom větší prostor pro hledání. Teď už jsou všichni kvalitní gólmani pod smlouvou,“ povzdechl si trenér.

Nicméně minimálně dva brankáři by se podle něj měli v pondělí hlásit na tréninku v Třebíči. „Jména vám zatím neřeknu, ale jde o kluky, kterým je nějakých 23 nebo 24 let. A jeden dorazí z ciziny,“ dodal Pokorný.