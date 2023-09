Třebíčský kapitán o proslovech v kabině, čísle 89 a lásce k angličtinářce

„Asi jo, asi jsou se mnou všichni spokojení, tým funguje... Ale už jsem to říkal mockrát – pořád je to jen ‚C‘ na prsou, které nosím zrovna já. Starších hráčů, kteří si občas vezmou řeč, když je potřeba, však máme v mužstvu mnohem víc,“ vysvětluje rodák z Hronova, jenž svoje mládežnické roky strávil v Liberci a do Třebíče přišel v sezoně 2019/20 z Benátek nad Jizerou.

Jedním z vašich asistentů bude znovu Martin Dočekal. Je to velká výhoda, mít v zádech takhle zkušeného hráče?

Samozřejmě, to je bez diskuse! Dodo má obrovský respekt u všech už jen tím, jak vypadá. (usmívá se) Zažil toho v hokeji tolik, že má radu na všechno.

Pojďme se na chvíli zaměřit na přípravu, letos se vám jako týmu moc nepovedla...

Nedařilo se nám výsledkově ani herně. Měli jsme celkem dost zraněných, i když na to se nemůžeme vymlouvat. O to víc se všichni těšíme na ligu, kde se bojuje o každý bod. Věřím, že to v sezoně zase pořádně rozbalíme.

Asi se to od vás po loňském prvenství v základní části očekává. Cítíte, že je laťka vysoko?

Je fakt, že nás i kvůli tomu bude chtít každý porazit. Ale my máme stejný cíl, taky chceme vyhrávat. A hlavně se dostat do play off.

Z jakéhokoli místa, které vám ho zaručí?

Přesně tak, protože všichni víme, že třeba Zlín šel loni do play off ze šestého místa a hrál finále. Takže i já raději půjdu do play off z poslední možné postupové příčky, hlavně když dojdeme co nejdál.

Ve středečním prvním kole doma hostíte od 17.30 Vsetín. Je lepší začínat doma?

Podle mě určitě, protože jet hned na úvod třeba do Vsetína, to by byl docela masakr. I když člověk si v téhle lize moc nevybere, protože se strašně zkvalitnila.

Věříte, že i díky tomu bude letos v Třebíči chodit víc diváků?

Doufám, že ano. Když v přípravě přijelo Brno nebo Znojmo, tak jich dorazilo kolem patnácti set až dvou tisíc. To by byla paráda.

Když už je opět řeč o přípravě, musíme zmínit ztrátu brankářské jedničky. Myslíte si, že trenéři vybrali za Pavla Jekela vhodnou náhradu?

Zavolali si nás a nastínili nám možnosti. Nakonec z toho vyšel nejlíp Samu Pakarinen a já věřím, že Pavla na ten potřebný čas nahradí.

Ladislav Bittner (uprostřed s C) mezi spoluhráči z Horácké Slavie Třebíč

Podle trenérů komunikuje mladý Fin hlavně anglicky. Patříte mezi ty, kteří se s ním domluví?

(usmívá se) No já spíš patřím k těm, co se domluví méně. A to mám doma angličtinářku. Ale tak rukama a nohama to jde vždycky.

Přinejhorším požádáte doma manželku o lekci navíc...

Asi tak nějak. My jsme se kdysi na angličtině seznámili. Chodil jsem na kurz, zamiloval se do učitelky, vzal si ji a měl jsem tudíž splněno. Pak už jsem angličtinu tolik nepotřeboval. (směje se)

Chápu. Vraťme se ještě na chvíli zpět k nové sezoně. Zase budete hrát s číslem 89?

To je právě rok narození mojí manželky, takže měnit jsem nic nechtěl! A ani bych nemohl. To by mi doma spíš prošla ta špatná angličtina. (směje se)