Neříkejte mi trenére. Nejmladší hokejový kouč v české historii představuje svou vizi

„Jediný obrovský tlak, který cítím, je ten, co si na sebe vytvářím já sám každý den. Ale vůbec se neliší od tlaku, který jsem na sebe vytvářel celou dosavadní kariéru,“ říká kouč, jehož loňská role Janečkova asistenta byla první štací v seniorském hokeji.

Předtím vedl českobudějovickou juniorku. O práci s dospělými sotva přemýšlel.

Skutečně to s vámi nelomcuje?

Že bych se cítil jinak? Ne. Jsem rád, že po hráčské kariéře mohu pokračovat jako trenér. V kontextu války a toho, co se děje ve světě, tak máme skvělé starosti. My děláme hokej a já jsem rád za každý den, kdy se mu mohu věnovat.