Nepochopitelný systém. Byť Šumperk přemohl Ústí, čeká ho baráž. S kým?

„Na soupeře se nedívám. A upřímně netuším, co od týmů z druhé ligy čekat. Měli bychom však v určitých směrech dominovat - v taktice, bruslení i hře s kotoučem. Kluci říkají, že favoritem je Tábor. Určitě to bude mít úroveň všude a přijde hodně lidí,“ přemítá kapitán Draků Denis Kindl.

Kromě Tábora jsou ve druholigové skupině o postup hokejisté Nového Jičína a Dvora Králové. Po dvou odehraných zápasech mají všechny mančafty na kontě shodně tři body. S kým se Šumperk utká v tahanici hrané na čtyři vítězné zápasy, bude definitivně jasné pouhé tři dny před začátkem baráže.

„Zatím se spíše chystáme na střet s druholigovým soupeřem než na konkrétního soupeře,“ vysvětluje trenér Šumperka Martin Janeček. „Ale zápasy turnaje vítězů jednotlivých skupin sledujeme a soupeře se snažíme načíst. My každopádně musíme ukázat to, že patříme o level výš.“

Z první ligy sestupovaly tři týmy přímo, včetně poslední Kadaně, která se ze soutěže odhlásila.

Šumperští si to o baráž, nebo sestup rozdali s Ústím, které po výhře 4:1 na zápasy poslali přímo do druhé ligy. Draci teď musí čekat čtyřiadvacet dnů, během nichž se nejprve dohrály tři skupiny druhé ligy, načež začal probíhající dvoukolový turnaj jejich vítězů.

„Nepochopitelný systém… Ale takhle to svaz vymyslel. My jsme tu však od toho, abychom hráli,“ kroutil hlavou devětadvacetiletý Kindl, jenž hrával extraligu v Olomouci, Třinci nebo Plzni. „Je to těžké i pro klub. Nemůže shánět posily, budovat kádr. Pořád je tam strašák sestupu,“ dodal šumperský kapitán.

Po sérii s Ústím dostal se svými spoluhráči deset dní volna. „Aby se hráči odreagovali od hokeje a nabrali síly,“ podotkl Janeček. Do přípravy jeho svěřenci znovu nabruslili minulé pondělí. Na apríla mezi sebou sehráli modelové utkání. První dvě pětky s juniory na jedné straně, třetí a čtvrtá formace s dalšími mladíky proti nim. „Máme teď dva a půl týdne tvrdé přípravy, do níž dáme všechno,“ ujišťuje osmačtyřicetiletý kouč.

V zápasech o udržení bude sázet hlavně na Kindla, nejproduktivnějšího hráče týmu. „Z osobního pohledu to byla dobrá sezona. Potrápilo mě zdraví. Onemocněl jsem, do toho zranění a pár zápasů jsem vynechal. Mrzí to, protože fyzicky jsem byl připravený, abych odehrál všechno,“ pravil Kindl. „Věděl jsem, že nějakou kvalitou mám. S Lukášem Žalčíkem a Tomášem Vildumetzem jsme si sedli. Takže jsem dal nějaké branky hlavně díky týmu. Vedení v produktivně je pro mě určitě dobré, ale zásadní je udržet první ligu,“ okomentoval svých 53 bodů za 17 gólů a 36 asistencí.

Takhle hrát nemůžeme!

A v play out se mu daří především. V pěti zápasech nastřádal šest bodů, což ho v týmové produktivitě vyhouplo právě před Vildumetze, jenž v sérii proti Ústí, vyjma dvou bodů, strádal. Naopak Kindl kromě úvodního mače, který Draci prohráli, bodoval v každém následujícím střetnutí a výrazně se podepsal pod obrat z 0:1 na 4:1.

„Uvědomili jsme si, že takhle hrát nemůžeme. Jasně, je to klišé. Ale my byli první zápas nastaveni, jako bychom hráli o body do tabulky. Jenže nám šlo život. Po prvním zápase se to změnilo, což byl nejdůležitější okamžik série,“ ohlíží se Kindl. „Díky tomu jsme zvládli druhý zápas 1:0 a jeli domů za nerozhodného stavu. Kdybychom prohráli a bylo by to 0:2, v hlavách bychom to měli jinak.“

Podobné zkušenosti se budou hodit i v nejzásadnější konfrontaci sezony. „Z pozice kapitána vnímám, že kluci vědí, co už to obnáší. Byť jsme vyhráli 4:1 na zápasy, byla to nesmírně náročná série. Každý zápas se tahal do posledního gólu. Kluci získali zkušenosti a to bude naše výhoda. Čtyři výhry v řadě nejsou náhoda,“ věří Kindl, jenž se do mateřského Šumperka vrátil v létě.

V roce 2014 odešel, když se upsal olomoucké Moře. Hanákům hned v premiérové sezoně dopomohl k postupu do extraligy.

Po extraligových štacích zakotvil loni ve Frýdku-Místku. „Jenže jsem toho moc nenahrál,“ připouští.

A tak se chopil lasa z rodného Šumperka. „Mluvil jsem s panem majitelem, nastínil mi plány a já chtěl jít do toho. Šumperk se jako klub hodně posunul. Doufám, že to bude pokračovat. Hlavní úkol byl zachránit se. Věřím, že to zvládneme. Teď to bylo asi klubové maximum, v dalších letech může Šumperk pomýšlet na play off.“

Krůček od předkola

Od záchranářských starostí dělilo Šumperk šest bodů. V případě, že by jich získali sedm, hráli by dokonce předkolo play off. „Ale na kdyby se nehraje,“ upozorní Kindl.

„Po Vánocích jsme ztratili dobře rozehrané zápasy a poslední měsíc už jsme byli v křeči. Věděli jsme, že musíme, a jak to bývá, o to je to těžší. Nedokázali jsme to urvat. Nechci říct, že je to zkušenostmi, ale máme spoustu mladých kluků, co nikdy nehráli tolik. Byla to pro ně skvělá škola. Asi chybělo trochu štěstí,“ smutnil Kindl.

„Ale že má sezona nějaký vývoj, je normální. Na začátku ročníku jsme byli tým, který všichni odsuzovali. Pracovali jsme ve skromných podmínkách. Poctivě jsme se připravili a využili momentu překvapení,“ navázal kouč Janeček.

Jeho hoši v úvodních pěti zápasech posbírali osm bodů, z nichž dva uloupili pozdějšímu vítězi základní části Litoměřicím. „Soupeři nečekali, že budeme tak kousaví. Na začátku sezony jsme získávali body, protože s námi nikdo nepočítal. Pak už týmy začaly být pozornější, liga se vyrovnala. A my mohli porazit kohokoli, stejně tak s kýmkoli prohrát,“ ohlížel se trenér.

Teď už však žádné vzpomínání, nýbrž příprava a soustředěnost. Příští středu začíná Moravanům pořádná šichta, jež bude v domácím prostředí pokračovat i následující den vždy od 18 hodin. Na ledě vítěze druhé ligy se bude hrát 17. a 18. dubna. „Čekají nás těžké zápasy. Ať už postoupí kdokoli, je jasné, že budou v euforii a laufu. Bude to o bojovnosti. V prvním zápase bude mít soupeř výhodu – kvůli naší nerozehranosti,“ vyhlíží Kindl.

„Musíme se do toho co nejdřív dostat. Hlavou i nohama. Půjdeme střídání od střídání. Potrvá to třetinu, dvě, možná celý úvodní zápas. Ale potřebujeme hrát hokej, který jsme hráli v sezoně,“ nabádá kapitán a zároveň věří v opětovnou podporu fanoušků. Na dva domácí zápasy s Ústím si do Škoda Arény našlo cestu necelých 1 800 diváků. „Proti Ústí byli klíčovým faktorem našeho postupu. Žili tou sérií.“

Připraveni by už měli být všichni hráči, kteří během přestávky doléčili zranění. „A doufám, že jsou i natěšení,“ usmál se trenér Janeček. Kvůli rozšíření soutěže budou Šumperští bojovat ještě v půli dubna. „Už je to dlouhé. Je náročné zůstat soustředěný,“ neskrýval Kindl. Naopak skrýval svoji budoucnost: „Co bude, uvidím po sezoně.“

Opět vedle bratra?

Třeba shledaní s bratrem Jakubem, s nímž válel v dresu plzeňských indiánů? V sezonách 2017/18 a 2018/19 skončili s Plzní dvakrát třetí, v Lize mistrů to dotáhli až do semifinále. „Bylo to krásné. S bráchou si nezahrajete každý den. Až skončíme, sedneme si a pokecáme o tom,“ říká.

„Dokázal bych si představit hrát s ním znovu. Ale už má taky věk (35). Navíc má rodinu, vůbec nevím, jestli bude chtít pokračovat. Bude-li držet zdraví, asi sezonu ještě dá,“ uvažuje mladší ze sourozenců. Tomu staršímu po sezoně vypršel kontrakt v Plzni, takže se nabízí otázka, co dál.

Denis má před sebou ještě tuze důležitý úkol: „Teď se soustředím pouze na Šumperk. A nic jiného než záchranu neberu!“