Přikrylovy trefy: životní dělovka i bolestivý odraz od prstu

Už první utkání v probíhajícím ročníku druhé nejvyšší soutěže naznačil, že hokejisté z Českých Budějovic nebudou mít proti mladému týmu Benátek nad Jizerou jednoduchou práci. „Jsme rádi, že to máme za sebou, protože Benátky nám svou hrou nesedí. Nehraje se nám proti nim dobře,“ pronesl po zápase hlavní kouč Motoru Václav Prospal.

Úvodní trefa zápasu přišla v sedmé minutě a radoval se z ní hostující Jiří Průžek. Srovnat se ještě v první třetině podařilo Martinu Novákovi, což byl jeden z klíčových momentů celého zápasu.

„Bylo velice důležité, že jsme dokázali vyrovnat a nešli do kabiny za nepříznivého stavu,“ uvědomoval si obránce Karel Plášil, který třemi asistencemi v zápase potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Motoru.

Od druhé třetiny byl zápas převážně v režii domácích, kteří po dvou slepených brankách vedli už 3:1. „Když jsme konečně odskočili o dva góly, tak jsme z dalšího střídání inkasovali. Soupeř nám to značně znepříjemnil,“ připomínal Václav Prospal druhou branku Jiřího Průžka v zápase, který ještě snížil na rozdíl jedné branky.

Třetí třetinu už si Motor zkušeně pohlídal a dvěma góly si pojistil další tři body. Benátky i přes bojovný výkon odjížděly s prázdnou. „Je to další zápas, který jsme dokázali odehrát solidně, ale bez zisku bodů. V poslední době se nám to stává čím dál častěji,“ sklesle hodnotil trenér hostů Antonín Nečas.

Přikryl vede bodování mezi útočníky

Velkou formu z posledních zápasů si do devatenáctého kola přenesl centr druhé formace Motoru Roman Přikryl. V utkání se střelecky prosadil hned dvakrát, přičemž v prvním případě se jednalo o branku vítěznou. „Byla to asi životní střela. Jsem hodně rád, že spadla do sítě. Už jsem neměl moc možností, co dělat s pukem, tak jsem vypálil,“ popisoval povedenou dělovku z přesilové hry.

Druhá trefa byla kuriózní. „Byl jsem před brankou a snažil jsem se tečovat. Karel Plášil vypálil a trefil mě do prstu, od kterého se puk odrazil až do branky. I takové branky se počítají,“ podotkl s úsměvem. Neužil si ani bezprostřední gólové oslavy, protože místo toho se s bolestivou grimasou chytil za nastřelený prst.

Bilance Romana Přikryla z posledních zápasů je úchvatná. V jedenácti kolech bral body hned v devíti z nich a vyšvihl se do čela bodování mezi útočníky Jihočechů. „Těší mě, že se mi v poslední době po osobní stránce daří. Je to i odraz týmových výkonů a výsledků. Všechno z toho bych ale nejraději vyměnil za extraligu,“ vyřkl rodák z Plzně.

Před reprezentační přestávkou se hokejisté Motoru představí ještě jednou, dnes jedou na led pražské Slavie. V Edenu se nezískávají body snadno, ale Jihočeši nechtějí o vítěznou šňůru přijít.

„Slavie hraje dobře, to všichni moc dobře víme. Když ale navážeme na poslední výkony, tak věřím, že vyhrajeme,“ dodal čtyřiadvacetiletý útočník.