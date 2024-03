Vzkříšenou Slavii si v Jihlavě za soupeře v předkole nepřáli

Systém play off nahrává extraligovým týmům Letošní vyřazovací část Chance ligy ještě nezačala a prvoligové hokejové kluby už s jejím formátem vyjadřují nesouhlas. „Celou dobu se snažíte, abyste se do play off dostali. Pak v předkole odehrajete dva nebo tři zápasy a máte po sezoně,“ pozastavuje se nad nešťastným formátem trenér Slavie Praha Aleš Totter. „Neukáže se kvalita týmu, jako když musíte někoho porazit čtyřikrát.“ Podle trenérů současný formát může přinést více náhodných výsledků. „Hrát předkolo na dvě vítězství je bizár, proto jsme do něj nechtěli,“ říká kouč. Horácké Slavie Třebíč Kamil Pokorný. Za příklad uvádí Přerov. „Ve středu a v pátek hrál nadoraz dva zápasy obden, pak měl dva zápasy volno a v pondělí jede do Pardubic,“ pozastavuje se. „Jako lépe postavený tým začíná venku. Kde je výhoda domácího prostředí? Pokud Pardubice povedou 1:0, Přerov pojede domů s tím, že musí dvakrát vyhrát,“ pokračuje Pokorný. Ve stejné situaci se může ocitnout Jihlava. „Když člověk začíná venku a zápas nezvládne, už doma hraje s nožem na krku,“ přidává se kouč Dukly Viktor Ujčík. „Takže úplně nadšený z toho nejsem.“ Pokornému nevyhovuje ani následné čtvrtfinále na tři vítězství. „Přijde mi to celé postavené na hlavu. Když se celou sezonu bojuje o play off, měla by se v něm hrát klasika na čtyři vítězství,“ myslí si třebíčský kouč. „Všechno se přitom svádí na termínovku...“ Podle Ujčíka zrychlené play off nahrává extraligovým týmům v baráži o udržení. „Je to nahuštěné tak, aby nikdo neměl šanci do extraligy postoupit,“ kritizuje otevřeně jihlavský trenér. „Zápasy jdou v rychlém sledu, tým, který se dostane do baráže, je většinou dobitý a unavený. Pak je spíš dílem náhody, jestli dokáže porazit soupeře, který si na baráž v klidu čeká, léčí si zranění, potrénuje a je ideálně nachystaný,“ kroutí hlavou. (rtd)