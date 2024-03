Hokejisté Jihlavy a Přerova v předkole play off odvrátili konec sezony

Jihlava se oklepala po pondělní prohře 2:3 v prodloužení. V poslední minutě úvodní třetiny se ujala vedení a díky hattricku Harkabuse během devíti minut druhé části se ujala vedení už 4:0. Teprve poté se poprvé prosadila i Slavia, domácí ale na snížení Kuldy odpověděli dalšími třemi brankami a minutu před koncem už skóre jen upravil Knotek.

Právě Knotek pak ale v poslední minutě za rozhodnutého stavu ošklivě fauloval Jungwirtha a dostal trest do konce zápasu. Mladý útočník domácích opustil led v bolestech na nosítkách. Ve vyhrocené atmosféře poté fanoušci Dukly zaútočili na střídačku Slavie a část realizačního týmu a hráči odešli do šaten. Posledních 46 sekund se pak po pauze dohrálo jen za účasti několika hráčů hostů na střídačce. Pražané prohráli poprvé po sérii sedmi výher.

Přerov šel proti béčku Dynama do vedení už v první minutě po brance Nemce. Ve druhé třetině nejprve vyrovnal Pochobradský, na jehož trefu ale po třech minutách odpověděl druhým přerovským gólem Pšurný. Do závěrečné části ale šly oba týmy opět za nerozhodného stavu 2:2 poté, co v poslední minutě druhé třetiny srovnal Herčík. O výhře domácích rozhodl ve 47. minutě Březina.

HC Dukla Jihlava : HC Slavia Praha 7:2 (1:0, 5:1, 1:1) Góly:

19:48 Kočí (Čachotský, R. Toman)

23:26 Harkabus (T. Havránek, R. Toman)

29:56 Harkabus (Čachotský, T. Havránek)

32:29 Harkabus (Čachotský, R. Toman)

36:29 T. Havránek (Menšík, Čachotský)

38:53 Menšík (Dundáček)

54:29 Pořízek (Chvátal) Góly:

33:30 Kulda (Guman)

58:51 Knotek (Průžek) Sestavy:

A. Beran (Maláč) – Strejček, Bilčík, Ozols, Dundáček, Kočí, Koštoval – Cachnín, R. Toman, Čachotský (C) – Šik, T. Havránek, Harkabus (A) – Jungwirth, Menšík, Jelínek – Rauš, Pořízek, Chvátal. Sestavy:

Hölsä (30. Volevecký) – Klikorka, Žovinec (A), Holý (A), Hrdinka, Kremláček, Kajínek, Křepelka – Guman, Kulda, Matě. Beran – J. Brož, Kucharčík, Průžek – Všetečka, Slavík, Knotek (C) – J. Půček, V. Polák II, Havrda. Rozhodčí: Kamil Zavřel, Tomáš Šico – Petr Maštalíř, David Otáhal Počet diváků: 1104 Stav série: 1:1