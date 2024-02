Táta nechtěl, abych chytal. Ale pomohl mi, říká jihlavský brankář Maláč

„Táta nechtěl, abych chytal,“ prozradil dvacetiletý odchovanec Dukly. „Přál si, abych si vyzkoušel hraní v útoku, hokej z pozice hráče. Až později, když jsem se nedal, mi pořídil gólmanskou výstroj. A v začátcích mi hodně pomohl,“ usmívá se.

Při aktuálním zranění brankářské jedničky Dukly Adama Berana, který si od hokeje musí odpočinout kvůli zlomenině malíčku na ruce, mladý Maláč nastupuje pravidelně v utkáních Chance ligy.

Za poslední měsíc si připsal deset startů. „Sám nevím, kolik zápasů mám za sebou. Snažím se jít jeden po druhém, správně regenerovat, trénovat a podávat co nejlepší výkony,“ říká Maláč, který si v tomto ročníku připsal už šest vítězství.

K posledním dvěma týmu kouče Viktora Ujčíka pomohl o víkendu: v pátek Dukla porazila 4:2 Znojmo, v neděli 4:3 Litoměřice. „Je důležité, že vyhráváme, získáváme body a posouváme se tabulkou směrem nahoru,“ říká Maláč, který věří, že Jihlava uspěje také dnes, na ledě v tabulce poslední pražské Slavie. „Chceme udržet první šestku,“ zmiňuje hlavní sezonní cíl.

Fanoušci Dukly zároveň vyhlíží návrat Berana. „Myslím, že v pátek by měl jít na další prohlídku. A poté už by se měl zapojit do tréninku,“ prozrazuje Maláč. „Uvidíme, jak se Bery zotaví a kdy se vrátí.“ Maláče na ledě poznáte snadno. Na své masce má totiž netradičně vyobrazeny dva hvězdné basketbalisty: bývalé opory celku Chicago Bulls Michaela Jordana a Dennise Rodmana.

„Vzniklo to během covidu, kdy jsme nemohli hrát hokej, a tak jsem si našel něco jiného. Každý den jsem chodil hrát basket a zůstalo mi to dodnes,“ prozrazuje. „A když jsem se díval na The Last Dance, tito dva hráči se mi zaryli do paměti,“ zmiňuje úspěšný seriál Netflixu Poslední sezona.

Filip Maláč

„O Jordanovi ani nemusím mluvit, to je za mě nejlepší basketbalista všech dob. A u Rodmana oceňuji jeho tvrdou práci. I když to byl docela blázen, líbilo se mi, co předváděl na hřišti,“ chválí sportovce, kteří vrchol kariéry zažívali deset let před Maláčovým narozením.

Basketbal mladého hokejistu očaroval. „Jsem fanouškem NBA. Ne zrovna Chicaga, ale éra těch dvou byla fakt úplně neskutečná,“ říká Maláč. „Já přeju asi nejvíce Miami, ale sleduji spíš jednotlivé hráče.“

V amerických soutěžích si našel ještě jednu oblíbenou, NFL. „Viděl jsem skoro všechny zápasy, až na play off,“ líčí fanoušek Green Bay Packers a rozehrávače Aarona Rodgerse. „Ten sice přestoupil z Packers do NY Jets, ale jako hráč je pro mě jasná jednička.“

Ve vyřazovací části Green Bay Maláče příliš nepotěšili. „Nedostali se dál, takže jsem fandil Kansasu,“ prozradil Maláč. „Neviděl jsem ale ani jeden zápas živě, protože jsme měli náročný program. Pouštěl jsem si to jen ze záznamu. A Super Bowl jsem viděl do půlky,“ zmínil největší svátek amerického fotbalu.

„Musím se přiznat, že NBA a NFL sleduji víc jak hokejovou NHL,“ hlásí své priority. „S pár klukama se o tom bavím. Nevím, jestli je sleduje celá kabina, ale Super Bowl asi většina ano. Nebo minimálně o něm věděla, jako další fanoušci.“

Díky tomu, že v hokejové brance nastupoval také jeho otec Pavel, může se syn Filip pochlubit neobvyklým suvenýrem. V roce 2022 jim série Premium Cards vydala společnou hokejovou kartu, podpisovku Tandems Autographed.

„Ty kráso, to jste mě dostal. Asi si nevybavuji nikoho jiného, kdo by podobnou věc měl,“ usmívá se Filip Maláč při vzpomínce na společnou kartu otce a syna. „Ale pamatuji si, že jsme tyto kartičky měli doma a oba jsme je podepisovali.“