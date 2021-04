Byl to zatím můj nejdůležitější gól, radoval se jihlavský útočník Lichanec

„Byl to zatím můj nejdůležitější gól,“ řekl Lichanec. „Dostali jsme se do útočného pásma. Myslím, že Čagi (Tomáš Čachotský) to házel na modrou čáru, viděl jsem, jak napřahuje Bilča (Vlastimil Bilčík), tak jsem mu zkusil uvolnit vedle brány. On mi to hodil, brankář asi čekal i přihrávku, protože se mi tam Havran (Tomáš Havránek) ukázal na středu, tak jsem to vystřelil a padlo to tam.“

Rozjetou Jihlava tak nezastavil ani vítěz základní části s Jaromírem Jágrem či Tomášem Plekancem. „Určitě nám to dodá hodně pozitivní energie do dalších zápasů a velkou motivaci, že Kladno dokážeme porazit i na jeho hřišti. Není to soupeř, který by se nedal porazit. Od začátku víme, že můžeme hrát s každým. Není třeba se toho bát. Musíme být vždy do zápasu připravení tak, abychom už na začátku zápas ovládli,“ prohlásil Lichanec.



Rytíři měli v utkání velkou střeleckou převahu 49:25, ale Dukla byla efektivnější. „Hodně střel bylo z větší dálky. Nebyly tedy až tak nebezpečné. Převaha byla taková optická, ale vyhráli jsme a to je důležité,“ uvedl osmadvacetiletý odchovanec Prievidze.

Podle Lichance si musí Dukla dát pozor na kladenské přesilovky, při kterých dnes dvakrát inkasovala. „Především nesmíme být tolik vylučovaní. To se lehko říká, ale mnohem hůř provede. Oslabení jsme měli dobré, ale dvakrát nám to tam padlo. Teď to musíme hlavně hodit za hlavu a jet dál. Na buly mají dobré hráče. Musíme se jim v tomhle vyrovnat a najít na ně recept. Asi si pustíme nějaké video. Ve druhém zápase to bude určitě lepší“ doplnil Lichanec.



Výhru také hodně připisoval brankáři Maximu Žukovovi. „Rozhodně to bylo i o gólmanech. My máme skvělého brankáře. Pak to bylo především o tom být úspěšnější o jeden gól, což jsme naštěstí byli,“ ocenil přínos ruského gólmana, jehož v roce 2017 draftovalo ve čtvrtém kole Vegas.