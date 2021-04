ONLINE: Kladno bojuje v Jihlavě. Povede se Jágrovu týmu ve finále zabrat?

Jihlava - Kladno, od 17:30 Stav série 2:0

Kladenští hokejisté musejí přidat, jestli ještě chtějí pomýšlet na co nejrychlejší návrat zpátky mezi domácí elitu. Jenže Jágr s Plekancem zatím sami na všechno nestačí. Kouč Rytířů David Čermák zároveň žehral na špatné vstupy do zápasů, které jeho mužstvo provázejí po celé prvoligové play off.



Jihlava hraje kompaktně, bojovně a v bráně má jistého Rusa Maxima Žukova draftovaného Las Vegas Golden Knights. Doma by mohla být ještě o kousek nebezpečnější. Její stadion totiž oproti kladenskému nabízí širší prostory a více času pro kombinaci.