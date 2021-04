Jen Jágr a Plekanec nestačí. Bez úsilí to nepůjde, ví legendární Nový

Je to pro vás šok?

Hlavně musím říct, že Dukla hraje dobře, organizovaně, bojujou a ten jejich gólman je skvělý. Naši brankáři si vždycky vybrali slabší chvilku a i když jsme byli favoriti, tak teď je mírný favorit Dukla. Ještě není konec, ale už toho času moc nezbývá.

Čekal jste po první prohře, že Kladno padne podruhé?

Nečekal, ale Dukla do utkání vstoupila líp a líp se pohybovala. V play off hraje nejméně 50 procent gólman. A ten Žukov chytá výborně, ne dobře. A kluci před ním jsou obětaví. Pak je těžké dávat góly. A když už dáme na 2:1 a vypadá to, že bychom mohli vyrovnat, tak si dáme vlastní branku a bylo po zápase. Bude to těžké, ale hokej je prostě takový. Asi to nečekala ani Dukla, ale vede zaslouženě.

Tipoval jste, že by mohla reálně myslet na postup do extraligy?

Já si myslel, že tu šanci máme my a Dukla, protože to jsou organizace, které vždycky patřily v lize k ozdobám. Myslel jsem si, že máme lepší jména a hráče, kteří toho mají víc za sebou. Ale to v play off není rozhodující. Rozhoduje tým. Přál bych si, aby to kluci zdramatizovali.

Neměli Kladenští ta jména až příliš v hlavách?

No jo, ale poznali, že rozhoduje bojovnost a srdce. Dukla nemá tak velká jména, ale hrajou obětavě. Naopak někteří naši hráči, kteří prošli extraligu, si myslí, že první liga je slabší. Když se chcete prosazovat, tak tam musíte to úsilí dát taky. Nestačí jezdit na 60 procent. Dukla si ty góly sama nedá.

Je rozdíl, jak hraje Jihlava teď oproti základní části?

Bilanci jsme měli vyrovnanou, v dlouhodobé soutěži byl mezi námi čtyřbodový rozdíl, to je taky celkem nic. Pak záleží, jak se na to připravíte. Dukla měla také kritický moment s Litoměřicemi, ale vždycky to otočila. My jsme to měli jednodušší, postupovali jsme hladce.

Jihlavský brankář Žukov říkal o kladenských hvězdách, že to jsou normální hráči jako všichni ostatní.

Brankář si musí věřit, rozumíte? On to řekl správně, protože kdyby se z velkých jmen klepal, tak by ten gól pustil. Já kdysi dělal interview do ruské televize o prohraném zápase na olympiádě. Ruský novinář se zeptal, jestli jsem měl obavy, když jsem jel na Treťjaka - dal jsem mu v oslabení gól do vinglu. A dal jsem mu plus minus stejnou odpověď: No neměl! Kdybych měl obavy, tak bych mu nikdy nedal gól.

Chápu, že je pro vás těžké odpovídat, ale nepotřebovalo by Kladno od svých hvězd víc?

To záleží na sportovní formě. Já smekám před Jardou, že vůbec nastupuje. Při přesilovkách je tam znát. První zápas jsme dali z přesilovek góly a Jarda když gól nedá, tak na něj nahraje. Ale sezona je dlouhá, výpadek formy se nevyhne ani hvězdám v NHL. Tak to musí vzít jiní kluci. Máme tam Račuka, Hlavu, Melku, Machalu... Někdy vyhraje zápas první pětka, někdy druhá a jindy třetí. Takhle bych to nebral.

Co Kladno musí udělat, aby sezona dopadla dobře?

To je těžká otázka. Já bych to viděl tak, že se musí soustředit jenom na jeden zápas. Potřebujou hodit za hlavu ty dvě porážky, se kterými nikdo nepočítal. Líp bránit, nemít vyloučené a mít štěstí, protože šancí moc nebude a musíte je proměnit. A tomu gólmanovi se dávají těžko góly, protože je velikej a šikovnej. Když vyhrajou, tak šance žije. Ale jenom žije, to pořád nic neznamená.

Jihlava - Kladno Třetí duel finále první ligy ve středu od 17.30 hodin

Kdyby Jihlava vyhrála, je rozhodnuto?

To už bych tu šanci viděl velmi malinkou. Dukla má výhodu, že nebyla favorit a nemá co ztratit.

Jak velká sportovní tragédie by pro Kladno byla, kdyby nevyužilo letošní mimořádnou příležitost postoupit do extraligy bez baráže?

Samozřejmě by to bolelo, ale vyhrát může jenom jeden. Mužstvo má díky Jaromírovi skvělý podmínky, ale hraje se na ledě. Teď se výhoda přesouvá na stranu Dukly. Ale ještě nemá vyhráno.