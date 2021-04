ONLINE: Finále o postup do extraligy začíná, Kladno hostí Jihlavu

ONLINE: Kladno - Jihlava, od 18 hodin Stav série před zápasem 0:0

Kladenští zaváhali ve vyřazovacích bojích dosud pouze jednou, když ztratili prodloužení na ledě Slavie ve třetím čtvrtfinále. Jihlava přes úvodní vítězství prohrávala ve stejné fázi s Litoměřicemi už 1:3, přesto vydřela postup.

A na vítězné vlně pokračovaly oba celky i v semifinále, když jim na postup stačily pouze čtyři zápasy. Kladno vyřadilo Porubu, Jihlava zdolala 4:0 na zápasy Vsetín.

„Je to už několikátá série mezi Kladnem a Jihlavou za poslední roky, navíc první s druhým, těším se,“ říká kladenský útočník Tomáš Pitule.



„Postup je blízko, ale bude to strašně těžké. Navíc už teď je sezona dlouhá, přitom jsme v ní zvládli jen 34 zápasů. Naše série v play off byly hodně rychlé, o to víc bylo tréninků a z nich je člověk unavený,“ přidává kladenský Tomáš Plekanec v rozhovoru pro iDNES.cz.

V sezoně se oba soupeři střetli dvakrát, vždy slavil domácí tým, byť Jihlava zvítězila až po samostatných nájezdech. Postupující může být znám nejdříve ve čtvrtek a nejpozději 29. dubna.



„Vím, že odborná veřejnost favorizuje Kladno, nicméně není to na procenta 90 ku 10. Kladno je favoritem, ale s mírnější převahou, než jak se všeobecně předkládá. Jdeme do série sebevědomí a s vírou v úspěch,“ tvrdí jednatel jihlavské Dukly Bedřich Ščerban.