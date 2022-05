Hokejový útočník Trávníček se těší při děčínském angažmá na dvojroli

„Byl jsem s Děčínem v kontaktu delší dobu a byli jsme domluvení, že až budu končit kariéru, tak by byla možnost nějaké spolupráce. Letos jsme si řekli, že je na to vhodná doba. Můžu tady začít s trénováním u dětí. Myslím, že Děčínu mám co nabídnout a zároveň se tu i něco přiučím, takže spolupráce dává smysl,“ říkal klubovému webu ke svému návratu do Děčína 42letý Trávníček, který většinu své kariéry strávil v Litvínově, ale poslední dva roky působil v Ústí.

V Děčíně bude nejen hrát za druholigové áčko, ale také u dětí odstartuje svou trenérskou dráhu. „To je hlavní důvod mého návratu do Děčína. Tím nechci říct, že hraní je na druhé koleji. Je skvělé, že můžu dělat to, co mě celou dobu baví, a jsem rád, že v tom můžu pokračovat v Děčíně.“

V týmu Medvědů bude plnit roli lídra, jak byl zvyklý téměř celou kariéru. „V tomhle věku už člověk jiné pozice nedostává. Nevezmou si do týmu někoho v mých letech, aby seděl v kabině v koutě. Takže ta role k tomu prostě patří.“

Trávníček zatím neví, co od třetí nejvyšší soutěže čekat. „Vůbec nemám ponětí. Nějaký obrázek zvenčí mám a na pár zápasech jsem se byl i podívat, ale absolvovat celou sezonu je něco jiného. Bude to pro mě zase nová zkušenost. Stejně jako před dvěma lety, když jsem šel poznávat 1. ligu. Za ty dva roky jsem ji poznal víc a bylo to zajímavé. To samé čekám i od 2. ligy.“

Příchod Trávníčka není jedinou změnou v Děčíně, nový je i trenér: zkušeného Vladimíra Kýhose nahradil Tomáš Mareš, který roky působil v Ústí. Mužstvo povede s Michalem Oliveriusem. „Na spolupráci s Olim se těším, protože on byl výborný hráč, hokeji rozumí a hlavně tu působil jako trenér v předešlých dvou sezonách. Určitě budu chtít, aby dělal přesilové hry, protože v nich byl geniální,“ plánuje Mareš.

Děčín získal z Ústí i další zvučné posily, přicházejí kanonýr David Tůma a bek Vladimír Brož. Z Nové Paky posílil Medvědy útočník Tomáš Nezbeda.