Na stará kolena už chci klid, přeje si Trávníček. Ani letos se nedočkal

„Tato sezona má hodně nešťastný model, ale co se dá dělat. Pohybovali jsme se dole celou sezonu a nakonec jsme tam zůstali. V závěru jsme se vzchopili, ale nestačilo to. Tak musíme bojovat dál,“ ví ústecký kapitán Michal Trávníček.

Boje o všechno si dobře pamatuje z Litvínova, kde v posledních sezonách zažil mnoho barážových bitev. „Už bych si to taky na stará kolena rád jednou zahrál v klidu. Jasně, zápasy o vše mají náboj, hokej je skvělý, ale zároveň je člověk nechce hrát každou sezonu,“ říká 41letý veterán upřímně.

Slovan v play down vyzve Šumperk, svého neoblíbeného soupeře. „Je to nepříjemný tým. Nedaří se nám na něj, jeho styl nám úplně nesedí. Ale budeme na něj muset něco najít, nic jiného nezbývá.“

Výhoda Ústí snad může být jeho aktuální forma. „V závěru sezony jsme se zvedli, ty výsledky vypadaly nadějně, tak snad si to přeneseme i do play down. Hlavně nesmíme ztrácet doma, což se nám celý rok dělo, a hlavně kvůli tomu teď musíme bojovat o záchranu,“ upozorňuje Trávníček.

I když Ústí zvládne play down, vyhráno tím zdaleka není. Musí ještě do baráže s vítězem druhé ligy, na start série navíc bude čekat skoro měsíc. „Teď se připravujeme na tuhle sérii a přemýšlet o tom, že pak budeme tři týdny stát, to by bylo trošku lehkovážné. Vážnost série se Šumperkem je velká, takže se soustředíme jen na ni. A co bude pak, to uvidíme.“

Úvodní duel série se Šumperkem startuje v Ústí ve středu v 18 hodin, trenérský tým na klíčový finiš sezony doplní sportovní jednatel klubu a olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun.