Bez hokeje, bez peněz. Jak zákeřná nemoc brankáři převrátila život

„Když jsem se o té diagnóze dozvěděl, byl to pro mě hrozný šok. A pořád to vstřebávám. Život se otočí o 180 stupňů během chvíle. Čekám na biologickou léčbu, do toho jsme jako rodina v těžké finanční situaci. Žádné miliony jsem nevydělal, jsme skoro bez peněz a manželka je na mateřské,“ popisuje fatální životní obrat Petrásek, který má i osmdesát extraligových startů za Litvínov.

I kdyby bioléčba zabrala a cítil jsem se úplně fit, asi budu mít brouka v hlavě, abych to znovu neprobudil. Přece jen vrcholově hrát sport, to je každodenní zátěž, což se s Bechtěrevem neslučuje. Michael Petrásek hokejový brankář