Nervózní nejsem, těším se, říká před exhibicí plnou hvězd žďárský obránce Pleva

Co u vás před očekávaným zápasem převládá? Těšení, nebo nervozita?

Nervózní nejsem, spíš se těším. Bude to zajímavé zpestření na závěr kariéry, když si zahraji s takovými hráči.

Za koho nastoupíte?

Měl bych hrát v týmu kapitána Nečiho (Martina Nečase), s těmi mladšími. Kapitáni to rozhodili takhle, nastoupí i fotbalové legendy. Určitě je to takhle vhodnější, než abych to kazil těm starším, zkušenějším. (směje se)

Martin Pleva * Šestatřicetiletý obránce druholigového SKLH Žďár nad Sázavou, za nějž odehrál od roku 2005 celkem 557 soutěžních zápasů, v nichž si připsal 247 kanadských bodů. * V mládí byl na zkoušce v prvoligovém Havlíčkově Brodě a Jihlavě, za Duklu odehrál čtyři zápasy, po zranění kolene se však vrátil na žďárské Bouchalky. * Pracuje jako projektový manažer v Cecho Polnička.

A už víte, s kým si zahrajete v obranné dvojici?

Úplně definitivně rozhozené to ještě není, ale myslím, že nastoupím s Martinem Lojkem, aspoň podle toho, co jsme se bavili s klubovým manažerem Martinem Nečasem starším.

Na svého spoluhráče z áčka Martina Lojka si určitě nebudete muset složitě zvykat…

V tom určitě problém nebude. Ale to by nebyl problém s nikým při takovéto akci, vyhověl bych si i s jinou star než s Lojzou (Lojkova přezdívka – pozn. red.). (směje se)

Jaké vůbec čekáte v charitativním exhibičním zápase tempo?

Popravdě nejsem nervózní z hráčů, ale z toho, jak to pojmou ostatní. Ze začátku to bude asi volnější a postupně se bude přiostřovat, každý bude chtít vyhrát a asi to bude vyhecovanější.

Při klubových osmdesátinách před čtyřmi roky, kdy se hrál zápas Návrat legend, do toho však mladí kluci, hlavně Martinové Nečas a Kaut, šlapali už od prvního střídání.

Tehdy jsem hrál ve výběru legend, prohrávali jsme a museli jsme pak přidat, abychom to otočili. Nevím, jak to kdo bude brát, nejde o výsledek, ale o jiné věci.

Nastoupí spousta vašich vrstevníků, pořád ještě aktivních hokejistů, ale i hráči, kteří už ukončili kariéru, včetně některých hrdinů z Nagana. Je mezi nimi nějaký váš idol z mládí?

Já vždycky vzhlížel k Jágrovi, kdyby tu byl, to by byla úplná třešnička na dortu. Ale třeba Robert Reichel, to je jeden z hráčů, kterého jsem hltal na šampionátech nebo v Naganu. K němu mám určitě respekt, myslím, že bude trošku pes, tím víc to bude umocněné. Ale jsem rád, že uvidím i fotbalové legendy, fotbal mám hodně rád.

Je na soupiskách někdo, koho jste si na playstationu dával rád do sestavy?

Obdivuji všechny za to, co dokázali. Bude čest a pocta zahrát si s těmi, kteří se dostali do NHL. Počítačové hry jsem většinou hrál s Jágrem za Pittsburgh Penguins. Teď už hokej moc nehraju, spíš fotbal.

Kapitán žďárských hokejistů Martin Pleva (v černém) se v nové sezoně těší na derby s Brodem či silné Znojmo. Nejdřív však nastoupí za Nečasův tým v exhibici Hvězdy 2022.

Předpokládám, že za Real Madrid, váš oblíbený klub?

Samozřejmě. (směje se)

Na začátku jste zmínil závěr kariéry. Jaké v tomhle směru máte plány?

Už jsem se hodně přemlouval do této sezony, ale jelikož tým opustilo několik kluků, tak jsem si řekl, že tuhle sezonu dát musím. I když to nechci vyhlašovat, říkám si, že to asi bude poslední rok, hlavně kvůli času. Hrát druhou ligu při práci je strašně náročné, hrajeme to za pár peněz. Například loni jsem jel ze služební cesty v Plzni rovnou na zápas do Hodonína, který jsem stihl jen taktak, zápas se mi vůbec nepovedl, takže to jsou situace, kdy je člověk jen naštvaný.

Už po předminulé sezoně, zrušené kvůli covidu, jste hlásil, že takhle končit nechcete. Teď už to ve vás dozrává?

Teď bylo impulzem pro pokračování to, že skončili jiní kluci. Neříkám, že to na mně tady stojí, ale nechci, aby skončili i další.

Hvězdy 2022 nominace Kapitáni týmů

Martin Nečas

Jakub Voráček Brankáři: Pavel Francouz, Petr Mrázek, Milan Řehoř, Karel Vejmelka Obránci: Filip Hronek, Jiří Hunkes, Lukáš Krajíček, Filip Král, Martin Lojek, Jaroslav Nedvěd, Martin Pleva, Jan Rutta, Radim Šalda, Jakub Zbořil Útočníci: Jaroslav Bednář, Patrik Berger, Patrik Eliáš, Michael Frolík, Tomáš Havránek, Tomáš Hertl, Jan Hlaváč, Filip Chytil, Zbyněk Irgl, Ondřej Kaše, Martin Kaut, Tomáš Kaut, Jan Koller, Petr Koukal, Dominik Kubalík, David Pastrňák, Robert Reichel,Tomáš Rolinek, Martin Ručinský, Radek Smoleňák, Vladimír Šmicer, Petr Tatíček, Jiří Tlustý, Tomáš Ujfaluši, Petr Vampola, David Výborný, Filip Zadina, Radim Zohorna

Žďárské áčko se na ledě připravuje druhý týden. Jak se rýsuje tým na novou sezonu?

Hodně pozvolna, ještě se vyčkává, jestli vypadnou nějací kluci z první ligy. Trénuje jádro plus junioři. Do prvního mistrovského zápasu máme pět, šest týdnů, to je ještě dost času. Uvidíme, koho v týmu ještě přivítáme.

Těšíte se na nové atraktivní soupeře, Havlíčkův Brod a Znojmo?

Je to lákadlo, po nesmyslných svazových řešeních z minulosti, kdy jsme o derby s Brodem přišli. Určitě je na co se těšit, obzvláště na Znojmo, které má super kádr. Chceme být důstojným soupeřem.

První přípravný zápas proti béčku Pardubic jste nehrál, takže před exhibicí jste stihl kromě tréninků jen úterní výprask s Vyškovem (3:8), že?

Po několika pořádných trénincích bych z toho závěry nedělal, kádr se tvoří. Lojza první týden kvůli směnám v práci netrénoval, do exhibice půjde jen po třech trénincích, ten to má úplně těžké. Ale na něm nepoznáte, jestli je na ledě poprvé, nebo podvacáté, je furt stejný.

Teď si nejsem úplně jistý, jestli je to lichotka.

Ale jo, docela pozitivní, obdivuji to na Martinovi, je to rutinér, má něco odehráno (první žďárský odchovanec, který si zahrál NHL, má bronz z juniorského šampionátu 2005, vyhrál extraligu s Třincem v sezoně 2010/11 – pozn. red.).