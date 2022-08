Na takový úspěch bude hrozně těžké navázat, tuší Voráček po exhibici

Přiznává, že exhibiční utkání příliš v lásce nemá. Zejména proto, že jejich pořádání nezná. Když se však objevila možnost nachystat charitativní hokejový duel ve Žďáře nad Sázavou, jehož výtěžek nakonec Nadaci Jakuba Voráčka a organizaci Popálky vynesl více než milion korun, nechal se přesvědčit.

„Po pár vínech jsem souhlasil,“ usmívá se. „Rodiče Martina Nečase jsou hrozně sympatičtí lidé, tak jsem na to kývnul. A jsem hrozně rád, že jsem to udělal. Protože to byla opravdu úžasná akce.“

Pozitivní hodnocení jdou ze všech stran.

Myslím, že se to povedlo náramně. Přišlo hodně lidí, byla super atmosféra a myslím, že si to užili i kluci hokejisti.

Je zaděláno na příští ročník?

To je hrozně daleko. My si chceme užít nultý ročník. A uvidíme, co bude dál. Na takový úspěch je hrozně těžké navázat. A nejen tady ve Žďáře. Musí to být promyšlené, mít to hlavu a patu. Pokud to ale bude dávat smysl, rádi něco uděláme i příště.

875 tisíc korun díky páteční akci Hvězdy 2022 získala Nadace Jakuba Voráčka. 150 tisíc korun exhibice ve Žďáře nad Sázavou vynesla organizaci Popálky.

A mohl by v tom opět figurovat Žďár nad Sázavou? Přestože místní hala je malá?

Na to, co jsme tu dnes dělali, je tu areál perfektní. Takže nevidím důvod, proč ne. Zároveň ale říkám, že jsem nad tím ještě nepřemýšlel.

U podobných exhibic je vždy důležité, jaká jména se na ně podaří přilákat. A je potřeba přiznat: Hvězdy 2022 byly velkými jmény opravdu nabité. Jak se hráče podařilo na Vysočinu přilákat?

No, za mě to zařizoval Pavel Maršoun, můj zástupce, agent a kamarád. Musíte se zeptat jeho. On to dával dohromady, já jsem jen říkal jo, nebo ne. A těch ne tam moc nebylo (usmívá se). Pro mě byl vždycky zvláštní pocit, aby za můj tým hráli David Výborný nebo Robert Reichel. Hráči, kteří když jsem byl mladší, vyhrávali mistrovství světa. Byli vzory pro celou mládež. A najednou se jich ptám, jestli si půjdou zahrát exhibici za můj tým. To je pro mě něco neuvěřitelného.

V jednom útoku jste si zahrál s Davidem Pastrňákem. Jak vám to šlo?

Nebylo to špatné. Dali jsme i jeden velice důležitý gól ve třetí třetině. Ale je vidět, že Pasta to tam má. Vždy to tam měl. Dal dva důležité a krásné góly. Je fajn, že si zahrál spolu. Kdo ví, možná se jednou potkáme v nějakém nároďáku.

V zápase se představili i bývalí fotbalisté: Patrik Berger, Honza Koller, Tomáš Ujfaluši a Vladimír Šmicer. Jak jim to šlo?

Výborně. Myslím si, že si to taky užili, musel to pro ně být zážitek. Vím, že jsou zvyklí hrát před šedesáti tisíci lidmi. Ale hokej, i před takovým kotlem, je zkrátka něco jiného. Pamatuji si, že když jsem já hrál fotbal před tolika lidmi, bylo to taky fajn.