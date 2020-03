Mladý budějovický gólman Dvořák: Snad jsem neudělal ostudu

Byl jste před utkáním nervózní?

Věděl jsem už déle, že budu chytat. Nejsem si jistý, jestli to byla zrovna nervozita, ale snažil jsem se na zápas co nejlépe připravit. Především v hlavě. Chtěl jsem si zápas také užít.

Jak se vám hrálo?

Ze začátku mi trochu tvrdly nohy, čekal jsem na první střelu. Po páté minutě se to zlomilo a pomalu jsem se dostal do tempa.

A vyšla vám premiéra mezi dospělými podle představ?

Lepší být ani nemohla. Hlavně jsem si přál vyhrát, to se povedlo. Nechtěl jsem udělat ostudu, což se mi snad taky povedlo, takže paráda.

Navíc jste zabránil jasnému gólu po parádním zákroku. Jak jste situaci, kdy na vás jeli dva soupeři, viděl?

To bylo o štěstí. Čekal jsem, že bude střílet, ale on nahrával. Už jsem byl v rozkleku, takže jsem jen tak intuitivně vystrčil hokejku a on mi ji trefil. Nehledal bych v tom nějaký neskutečný zákrok.