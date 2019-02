Hokejové Litoměřice v laufu. Play off už musíme ukopat, velí trenér

„Nás nezajímá pátá příčka, ale kdo je devátý a jaký je náš odstup. Když budeme v osmičce, tak je nám jedno, na jaké pozici,“ hlásil trenér Daniel Tvrzník po středeční výhře 5:2 na ústeckém ledě.

Pro litoměřické Kališníky je play off jako šafrán. Tak chutná, ale je ho tak málo! Letos si sezonu snad okoření. Zatím pouze v ročníku 2013/14 bojovali ve čtvrtfinále, pak ještě dvakrát v předkole, jinak nic. Pětkrát jim uniklo play off o fous. A nejlepším jejich počinem v základní části bylo sedmé místo.

„Máme 70 bodů a 14 zápasů do konce základní části, chybí něco přes měsíc. Už to musíme ukopat jakýmkoli způsobem!“ zavelel Tvrzník. „Máme nakročeno asi nejlíp z mančaftů, které se o play off teď perou. A uděláme všechno, abychom to už nepodělali.“

Před devátou Třebíčí má Stadion náskok pěti bodů a ještě zápas k dobru. A v sobotu ji hostí!

„Sezona zatím běží nad očekávání. Sestavu teď lepíme, ale body pořád sbíráme. Naše výkony nemají velké výkyvy, což je pozitivní vzhledem k tomu, jak mladé mužstvo máme k dispozici,“ kvituje Tvrzník, jehož celek z posledních šesti kol pět vyhrál a podlehl jen Kladnu.

Co vězí za úspěchem Kališníků? „To je na dlouhé vyprávění,“ pousmál se Tvrzník, který na lavičce sekunduje Davidu Brukovi. „Už od léta si to sedlo. Vytvořilo se jádro, které mužstvo táhne, kabina funguje. I hráči, kteří přišli v průběhu sezony, kádr dobře doplnili, chytili se. A zatím nás nepostihla žádná vážnější krize, což nechci zakřiknout,“ klepe si na zuby bývalý hokejista Slovanu Ústí, Litoměřic, Hradce Králové, norského Askeru či italské Gherdëiny.

Litoměřice opět fungují v projektu Dukla, který podporuje hokejový svaz, dávají prostor mládežnickým reprezentantům z jiných klubů. Musely však vytvořit vlastní osu, což se jim povedlo náramně.

„Podepsali jsme hráče, kteří se stali tahouny. Ať už v útoku Kadlec, Kloz, Fin Korkiakoski, nebo v obraně Pavlas, Smetana či Marcel,“ jmenuje trenér opory. Kloz a Korkiakoski nasbírali už přes 40 bodů a patří do top ten produktivity, Kadlec má životní sezonu, kapitán a veterán Pavlas bodově také. „Do těch hráčů jsme se trefili, což byl klíč. Ostatní se k tomu nabaluje.“

A to navzdory tomu, že se v Litoměřicích vystřídalo už 39 hokejistů v poli! „S hráči jsme v uvozovkách bohužel pracovali asi až moc dobře, protože se chytli v extralize. Počítali jsme, že s námi zůstanou celou sezonu, ať Rousek, Flynn nebo teď Voženílek,“ zmínil Tvrzník hráče, kteří už sbírají extraligové starty v pražské Spartě, Mladé Boleslavi a Pardubicích.

„Zareagovali jsme dalšími příchody, bohužel Litvínov si kvůli marodce na své zápasy stahuje Havelku, Jíchu a Helta. Extraligu jim přejeme, ale teď máme dobře našlápnuto a potřebujeme je. Rádi bychom je měli i v tréninku. Na každý zápas sestavu těžko skládáme, proto ještě pracujeme na příchodu jednoho dvou útočníků.“