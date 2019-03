Že je beze mě Kladno lepší? Souhlas, pousmál se Jágr po postupu

Vrátil jste se do sestavy po dvou vynechaných zápasech, proč jste chyběl?

Vůbec to nebylo proto, že bych se šetřil. Sám vím, že se do tempa dostanu jen pomocí zápasů. Měl jsem určitý druh zranění, o kterém tady v play off nechci mluvit. Nebyl jsem schopný nastoupit.

Zaznamenal jste výrok trenéra Přerova, že je Kladno bez vás silnější?

Zaznamenal a musím s tím souhlasit (smích). Ale tak co... Nedá se nic dělat, vysadil jsem se na dva zápasy a zase se vrátil. Říkám, souhlasím s tím, aspoň ode mě nikdo nic nečeká (smích).

Přišel vám poslední krok proti Přerovu nejtěžší?

Každý zápas byl těžký. Já jsem z pěti odehrál sice jenom tři, ale pokaždé se hrálo do poslední třetiny. Dnes to samé, vůbec to nebylo jednoznačné, měl jsem obavy, za stavu 1:2 jsme šli do třech. Tam jsme to sehráli výborně. Klíčový moment zápasu, pak ujel Vampola a sérii rozhodl.

Byla celá série vyrovnaná?

Byla, o tom žádná. Přerov je tým, který nic nevzdává, jim stačí jedno malé nakopnutí a dokážou se zbláznit.



Pomůže týmu, že jste sérii s Přerovem ukončili po pěti zápasech, tedy relativně brzo?

Jsme rádi, že jsme to ukončili. To je jedna věc, kdyby to pokračovalo, nevíš, jak by to dopadlo. Na druhou stranu zápasy jsou těžší než tréninky, a těmi se připravíš na další kolo.



Počítal jste dopředu, že to bude Jihlava?

Počítal jsem už předem, že pokud postoupíme, budeme hrát s Jihlavou.

Co znamená Jihlava jako soupeř?

Suverénně vyhrála základní část. Podávala nejstabilnější výkony, ale my máme taky dost kvalitní tým. Budou to proti nim šachy.

Zažil jste postup do baráže už loni ze střídačky, v čem se nyní liší vaše role jako hráče?

Jsem v jiné pozici oproti době, kdy jsem byl dobrej. Dával jsem na sebe daleko větší tlak. Pak si člověk zápas ani neužívá, když ví, že musí rozhodnout. Teď jsem v pozici jakoby jednodušší.

Často jste dnes střílel v přesilovkách z prostoru mezi kruhy, přitom většinou hrajete u pravého mantinelu, co vedlo ke změně?

Tady jde o to, že věřím, že jsme dost schopní hráči, abychom to ze střídání na střídání mohli měnit. Což bude důležité, nebudeme mít pořád stejnou přesilovku. Taky když jsem nehrál, tak byl na straně Petr Vampola a šlo mu to. Takže jsem věděl, že nebudou čekat, že budu střílet. Taky bylo vidět, že mě Přerov třikrát nechal úplně volného, akorát jsem vždycky trefil prostředek brány.

Přišlo skoro pět tisíc lidí, těší vás vysoká návštěva?

Pro mě jako majitele to je určitě důležité. Cítím, že mezi mužstvem a fanoušky je spojení. Snad to bude pokračovat. Dostat do haly deset tisíc lidí je snazší, když jste milionové město, nás tady je přes šedesát. To procento, co chodí na hokej, je dost vysoké.