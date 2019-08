Erbanová zpět na ledě. Nic bych neudělala jinak, tvrdí o konci kariéry

Jak Karolína Erbanová vybrala Vrchlabí Rozhovor s Martinem Mečířem, jednatelem klubu Jak vznikla spolupráce mezi klubem a Erbanovou?

Já znám Káju odmalička, jako dítě u nás hrála hokej. Ve čtrnácti šla do Slavie, kde si ji našel Novák (trenér Petr Novák, pozn.). Její vztah k hokeji ale přetrval, kdykoliv byla doma, zašla na hokej. Navíc studuje trenérství na vysoké škole. Celou dobu jsme ji sledovali, fandili jí. Vždyť je to holka z Vrchlabí. Takže se vlastně vrátila domů?

Byla trochu otrávená velkým sportem, i kvůli tomu s rychlobruslením skončila, to asi víte, jak to bylo. Já jsem hokej hrál, ale teď jsem hlavně bafuňář, takže když to řeknu, Kája se nám hodí do krámu z marketingového hlediska a zároveň naučí naše děti bruslit. Cítíte na ní, že vstupuje do nové kapitoly života?

Já myslím, že jo. Chce. Má teď další impuls, aby byla v životě - sportovním i osobním - spokojená. Už nám předváděla na kempu nejmenších bruslení, myslím, že ji to bude bavit. Trochu na ní vidím, že má i ambice hokej hrát, přemýšlí, že by někde v okolí začala. Jaké má možnosti? Měla ošklivé zranění kolene.

Ty parametry zranění neznám, nicméně teď absolvuje trenérský kurz, a ten musí dělat v plné výzbroji, takže si to osahá a zjistí, jak je na tom. Zatím jí hokejka trochu překáží. Ale aktivní hokej asi není ten hlavní princip, proč je ve Vrchlabí. A co tedy?

Kája je kolektivní holka, ve Vrchlabí je ráda, trenéři ji vzali mezi sebe, fungují dobře. Uživí ji trénování ve Vrchlabí?

Myslím, že ne. Ona má cíle i plány vyšší, což dokázala plackou z olympiády. To jsem vám odpověděl šalamounsky... Má i další aktivity, chodí učit tělocvik, když to dá do kupy, nějakou kačku jí to asi hodí. Ale ve Vrchlabí nemá profesionální smlouvu s horentní částkou, jsme malý klub, který jí může něco refundovat. Je šance, že by se mihla v A týmu Vrchlabí, aby ukázala, jak se bruslí, veteránům jako Bednář, Hlaváč nebo Sýkora?

Asi existuje nějaký předpoklad, že ji hlavní kouč Václav Baďouček vytáhne třeba na techniku. Ale spíš to bude v dobré náladě.