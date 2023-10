V Třebíči nahoru dolů. Už jsme si potřebovali některé věci vyříkat, ví kouč

Úvodní minuty pondělního domácího souboje s pardubickým béčkem vypadaly pro třebíčské hokejisty nadějně, zbytek se ovšem proměnil v one man show pardubického útočníka Josefa Mikysky. Jeho hattrick znamenal výhru Východočechů 3:1.

„Prvních šest nebo sedm minut jsme hráli slušně, dali jsme i gól, ale pak už se nám naše hra vůbec nelíbila,“ povzdechl si Kamil Pokorný, sportovní manažer Horácké Slavie Třebíč, který je zároveň hlavním koučem prvoligového A týmu.

Předpokládám, že o přestávce jste se v kabině na téma zhoršené hry bavili. Nebo ne?

Jasně že jsme si k tomu něco řekli, ale bohužel absolutně nic nezabralo. Měli jsme hodně přesilovek, jenže jsme žádnou nevyužili. Naopak soupeř v početní výhodě skóroval hned dvakrát. V tom byl asi klíč. Na druhou stranu musím přiznat, že ani při hře pět na pět to tentokrát nebyl náš den.

Před začátkem sezony jste byli v nepříjemné situaci ohledně brankářů, nicméně to v posledních zápasech vypadá, že Jan Mičán se role jedničky zhostil velmi dobře. Co tedy týmu chybí oproti loňsku?

Řeknu vám to takhle, loni měl každý růžové brýle, ale kdo hokeji trochu rozumí, věděl, že z naší strany to byl hodně velký nadstandard. Některé naše výsledky, i první příčka, to se rovnalo skoro zázraku. A tím vůbec nechci snižovat výkony hráčů. Prostě se loni všechno sešlo, jak mělo. A co tomu chybí letos? Hlavně máme pořád hodně zraněných, a pak bychom také potřebovali, aby nám pomohli kluci ze třetí a čtvrté lajny. Vždyť naši produktivitu pořád táhnou jen Dočekal, Bittner, Vodný a občas Ferda.

Trenér Třebíče Kamil Pokorný uděluje pokyny hráčům.

Aktuálně jste v tabulce osmí, jaká panuje v kabině nálada?

Tým drží pospolu. Jasně, některé věci se nám nelíbily, ať už ve Vsetíně, nebo teď s Pardubicemi... Potřebovali jsme si je vyříkat. Vadí mi například naše nevyrovnanost. Předvedeme super výkon doma s velice silným Prostějovem, kterému nedáme skoro čuchnout, odehrajeme skvělý zápas v Přerově... A pak odevzdáme soupeři deset minut ve Vsetíně a s Pardubicemi taháme za kratší konec téměř celé utkání. Ale snad už jsme si to vyříkali.

Což ostatně může ukázat už středeční duel v Porubě. I když jedete na led lídra soutěže...

Je to tým, který má obrovské sebevědomí a vychází mu i věci, které by normálně nevyšly. My si to moc dobře pamatujeme z loňska i předloňska. To jste v takovém laufu, že vám do soupeřovy brány spadne téměř všechno, do čeho plácnete. Ale kdo ví, třeba si zrovna proti Porubě vylepšíme svoji produktivitu.