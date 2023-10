Takhle vytočený už jsem dlouho nebyl, říká třebíčský útočník Vodný

„Musím říct, že už jsem dlouho nebyl tak vytočený,“ pustil se dvaatřicetiletý hokejista do hodnocení souboje, který Horácká Slavia nakonec prohrála 1:2 po prodloužení.

Začněme asi nejprve vaším neproměněným trestným střílením za stavu 1:1 ve 45. minutě. Co se stalo, že nájezd neskončil podle vašich představ?

Moje špatné rozhodnutí. Bylo vidět, že kolínský gólman Soukup naše nájezdy z minulých kol asi docela dost sledoval, měl je načtené. Já vlastně volil ze dvou možností, buď jsem mu mohl poslat puk mezi nohy, nebo zakončovat do bekhendu. No a rozhodl jsem se špatně.

Utkání nakonec dospělo do prodloužení, ve kterém jste zhruba minutu a čtvrt před jeho skončením putoval na trestnou lavici. Musím říct, že z pohledu diváka mi to přišlo skoro přísné...

Já vám řeknu, jak to bylo, snad můžu být upřímný. Chtěl jsem toho hráče rozhodit, proto jsem ho klepnul po hokejce a jemu ujely kopyta. Myslím tím brusle. Faul to určitě nebyl, jenže rozhodčí ho odpískali a Kolín dal v přesilovce gól.

A váš smolný večer se tím definitivně završil...

Jak už jsem říkal, takhle vytočený jsem dlouho nebyl. Ale ve středu se hraje další zápas, tak nemá cenu, abych se v tom nějak víc hrabal.

Stejně se vás ale zeptám, jak to vypadá, když je Michal Vodný vytočený?

(usmívá se) Umím dost nadávat.

Takže to spoluhráči poznali?

Nás bylo ten večer vytočených víc. Včetně trenérů, tudíž jsem celkem zapadl. (směje se)



Pořád jste ale vezli aspoň bod...

Jo, bod je dobrý, ale mohly být tři.

Třeba to vyjde ve středu, kdy vás doma čeká do 17.30 Prostějov. Jaký je to podle vás soupeř?

Hodně těžký, jako každý rok. Vždycky spolu hrajeme vyrovnané zápasy, takže se moc těším. Jsem si jistý, že se bude na co dívat.