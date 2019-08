Brankář Brož se chystá. Stihl i ryby s Kořenářem a badminton s Rittichem

„I letos se v Jihlavě budu snažit chytat co nejlépe, abych se třeba zase mohl podívat někam do extraligy,“ ujišťoval dvaadvacetiletý rodák z Třebíče. „Na novou sezonu se moc těším,“ dodal.

V přípravě znovu spoléhal především na rady a pokyny trenéra brankářů Dukly Petra Jaroše. „Je to trenér, který nás nechce předělávat, jen poradí, co bychom mohli změnit a vyzkoušet. Hodně mi spolupráce s ním pomáhá,“ nešetřil mladík Brož chválou.

Přesto si občas suchou přípravu zpestřil i v tréninkové skupině Jana Dršaty, který chystal na další sezonu v zámoří Davida Ritticha a Josefa Kořenáře. „Máme to takhle každý rok, že si s nimi jdu někdy zahrát. Je to pro mě i motivace,“ svěřil se Brož.

Co se zkušeností týká, nemůže se zatím zejména s Rittichem moc měřit, nicméně například v badmintonu je na tom jednoznačně lépe. „Vždycky mě bavilo si pinkat, ale co jsem tady v Jihlavě, tak jsem zjistil, že mi to fakt docela jde,“ usmíval se brankář Dukly. „Na druhou stranu musím přiznat, že když hraju třeba s Tomášem Čachotským (dlouholetým útočníkem jihlavského týmu - pozn. red.), tak na toho zase nemám já,“ uznal.

Během léta stihl Brož i dovolenou, včetně oblíbeného rybolovu, na který tentokrát přibral také zmiňovaného Kořenáře. Naopak Rittich by vzhledem ke své soutěživé a výřečné povaze byl zřejmě rušivým elementem. „Už ho vidím, jak mi háže prut do vody, když mu spadne ryba,“ culil se Brož.