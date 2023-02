Cítím se líp. Snad už koleno vydrží, říká jihlavský Havránek

Až do letošního 11. ledna se ho prvoligová sezona 2022/23 herně absolutně netýkala. Tak dlouho hokejový útočník Dukly Jihlava Tomáš Havránek řešil problémy s nemocným kolenem.

„Měl jsem v něm nějaký zánět, blbě se to hojilo,“ prozradil čtyřiadvacetiletý odchovanec žďárského hokeje.

Od ledna už hrajete pravidelně. Dá se tedy říct, že zánět zmizel?

Jo, cítím se líp, koleno drží, zdá se, že je v pohodě. Doufám, že už se nic nestane a vydrží.

Většinu sezony jste nicméně strávil pouze v roli diváka. Jaké to bylo vidět Duklu v tabulce na místech, na která u ní v první lize není nikdo zvyklý?

Celkově jsme letos měli smůlu na nejrůznější zranění, nikdy jsme snad nehráli kompletní. Vždycky, když se někdo z marodky vrátil, další hned vypadl. Každopádně v předkole už teď snad jsme a pak se uvidí, co bude dál.

Jak dlouho jste si zvykal na cestování i na domácí zápasy? Nebo si stále ještě zvykáte?

Jasně že to není nic pohodlného, všichni jsme se s tím museli nějak popasovat. A já myslím, že už si každý zvykl.

V sobotním kole hrajete s Přerovem. Předpokládám, že do předkola play off chcete jít z co nejlepší pozice, takže by to chtělo získat nějaké další body. Zvyšuje se nervozita s blížícím se koncem základní části?

Ani ne. Poslední zápasy jsme odehráli celkem dobře, proto věřím, že to potvrdíme i proti Přerovu. Půjdeme do utkání s čistou hlavou.

Jinými slovy, není už potřeba se zbytečně nervovat?

Jak už jsem řekl, nějaké body jsme teď nahnali, výsledky nebyly špatné, a navíc se zase vrací někteří kluci z marodky. Takže ano, myslím, že teď můžeme být víc v klidu.

Ve středu jste se vraceli z Kolína s výhrou 4:3 v prodloužení, přičemž hlavní roli v tomto souboji sehrál právě váš útok. Společně s Josefem Skořepou a Václavem Karabáčkem jste se podepsali pod třemi góly...

S Pepou hrajeme už dlouho, jsme na sebe zvyklí. A Venca je zase dobrý střelec, navíc má sílu. Myslím, že nám to spolu docela jde. Pokud se nic nestane, tak bychom takhle měli nastoupit i proti Přerovu.

Na závěr se pojďme na skok podívat do druhé ligy. Sledujete coby odchovanec žďárského hokeje snahu Žďáru o setrvání v soutěži?

Samozřejmě že sleduju, a protože už těch zápasů nemá moc, tak věřím, že to s ním dobře dopadne.