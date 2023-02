Na šestku nemyslíme, hlavně chceme předkolo, přiznal jihlavský kouč Ujčík

Vypadá to, že marodka přišla ve špatnou chvíli.

Doufám, že ve středu už budeme hrát na čtyři lajny. Kluci už se začali vracet, v neděli už s námi po nemoci trénovali. Ale je nesmysl brát po jednom tréninku hráče na zápas. Samozřejmě chceme proti pardubickému béčku bodovat. Ale zase to není pro nás tak důležité, abychom šli do nějakého rizika.

Zvlášť když to vypadá, že minimálně účast v předkole play off už by měla být zajištěná.

Samozřejmě, jistota ještě není definitivní. Ale posledními výsledky jsme k tomu udělali nějaké kroky naproti. A já doufám, že si tím pádem i v pátek zahrajeme zápas.

První šestka a přímý postup do čtvrtfinále jsou od vás čtyři body. To už není hratelné?

Na rovinu? Na to my vůbec nemyslíme. Ještě nedávno, když jsme hráli s posledním Šumperkem, jsme měli jiné starosti. Nějakou dobu jsme nebyli schopní vyhrát žádný zápas a soupeř nám už byl nebezpečně blízko. Ale nakonec se nám naštěstí pár výsledků podařilo udělat. My nyní hlavně chceme udělat to předkolo a jít do něj z co nejlepší pozice.

Dvakrát z posledních tří zápasů jste vyhráli 2:1. Vypadá to, že kluci si řekli, že je na čase se spolehnout na defenzivu.

Jak už bylo řečeno, play off se blíží. A my jsme si řekli, že už chceme hrát play off hokej. Abychom byli nachystaní. Kluci se více zaměřili dozadu, podpořil nás vynikající gólman, což Bery je. A taky jsme občas měli štěstí.

Po Pardubicích vás čeká ještě pražská Slavia. S čím budete z těchto dvou zápasů spokojen?

Se šesti body (usmívá se).

Náročný trenér bere pouze stoprocentní úspěch?

Musíme chtít vyhrávat, to je princip sportu. A tak to máme i nastavené v hlavě. I když jsme v nějakém oslabeném složení, nebo to není zrovna ideální, důležité je vždy chtít zápas zkusit vyhrát.