Náročná sezona Dukly. Jihlava musí zabojovat, aby udržela místo v předkole

Jak je důležité mít vlastní stadion se v aktuálním ročníku Chance ligy přesvědčují jihlavští hokejisté. Zatímco před rokem, když své domácí zápasy ještě hráli v CZ LOKO Areně, patřilo svěřencům Viktora Ujčíka v prvoligové tabulce čtvrté místo a ještě o rok dříve se Dukla vyhřívala ve druhé nejvyšší domácí soutěži na druhé příčce, v této sezoně klub vedený jednatelem Bedřichem Ščerbanem bojuje vůbec o to, aby pronikl alespoň do předkola play off.