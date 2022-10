Hokejisté Žďáru mají prázdnou marodku a v derby hostí Meziříčí

„Vzájemné zápasy s Havlíčkovým Brodem mají větší tradici, ale duel s Velkým Meziříčím jako malé derby bereme,“ připouští Sobotka. „Hráči se vzájemně znají, určitá rivalita tam je znát.“

Hlavní otázka před dnešním zápasem zněla: dá kouč plamenů dohromady dostatečný počet hráčů?

„Šestnáct kluků bychom k dispozici mít měli,“ oddechl si Sobotka, který o víkendu nemocné hráče obvolával. „Další tři obránci se mi přihlásili do hry, takže už budeme mít šest beků. Tři pětky a gólmana dohromady dáme, takže do toho jdeme,“ dodal kouč, který naznačil, že by tým mohli posílit i někteří hráči prvoligového béčka Pardubic.

„Uvidíme, jak to zvládneme. Buď se nám na začátku zápasu budou po dvoutýdenní pauze plést nohy a budeme se do toho muset postupně dostat, nebo na soupeře hned od úvodu vlétneme,“ nedokáže Sobotka odhadnout momentální rozpoložení svého týmu.

V každém případě se plameny pokusí napravit poslední dva domácí zápasy, ve kterých podlehly Vyškovu 0:5 a Havlíčkovu Brodu 4:5. „S Brodem jsme sice prohráli, ale byl to vyrovnaný zápas. Jen se tentokrát musíme vyvarovat toho, aby nám tam za pár minut napadalo několik gólů,“ přeje si Sobotka.