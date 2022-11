Manželka věděla, že to bez hokeje nevydržím, říká Haman o novém působišti

„Z hráčů už tam samozřejmě nikoho neznám, ale trenéry ano, takže se určitě pozdravíme. Navíc zřejmě dorazí i fanoušci, kteří se ke mně vždycky hlásí, když jdu takhle po Znojmě. A musím říct, že je to velmi příjemné,“ prozradil dvaapadesátiletý odchovanec žďárského hokeje.

Každopádně těžšího soupeře na premiéru jste dostat nemohl...

V pondělí na prvním tréninku jsem klukům v Brodě řekl, že lepší to být ani nemohlo, že se těším, až si zase užiju tříbodový zápas.

Tak hlavně aby vám humor vydržel po utkání...

(směje se) Samozřejmě si nemusíme nalhávat, jak na tom Znojmo je, že si hraje de facto svoji souěž. O to víc můžeme hrát uvolněně, užít si zápas naplno, zahrát si s top mužstvem.

Coby dlouholetý hráč Znojma budete vypisovat pro tým nějakou svačinku jako motivaci?

Mě hlavně čeká svačinka za to, že jsem nastoupil. Nevím, jestli má cenu vypisovat další za to, že jsem hrál někde před půl stoletím. To kdyžtak až potom za dva týdny, až před zápasem se Žďárem, kde jsem naposledy trénoval.

Ještě loni. To vám ten oddych od hokeje dlouho nevydržel...

Já jsem ale opravdu předpokládal, že to bude na dýl. Řekl jsem to i manželce, že si po těch letech hraní a trénování potřebuju odfrknout. Že aspoň budu nějaký ten víkend doma. A ona mi na to řekla, že to stejně dlouho nevydržím.

Vidíte, aspoň jste se znovu přesvědčil, že manželka má vždycky pravdu...

(směje se) Vystihla jste to úplně přesně. Ale teď vážně, kdyby řekla, že si to nepřeje, tak bych tu nabídku nepřijal.

Takže zase budete pořád na cestách?

Právě že moc ne, a to byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem souhlasil. Už nějakou dobu totiž bydlíme s manželkou na Vysočině a konkrétně do Brodu to mám jen deset minut.

Předpokládám, že vaše doplnění realizačního týmu Bruslařského klubu má souvislost s posledními čtyřmi prohrami A-mužstva. Nebo ne?

Oslovil mě pan Kubát, což je nejvyšší představitel A-týmu, že by měl zájem, abych nějakým způsobem vstoupil do brodského hokeje. A že by se jim teď hodilo, abych vzal místo asistenta. Já chtěl ale nejprve mluvit s trenéry, abych se jich zeptal, jaký na to mají názor.

A oni souhlasili?

Jejich reakce byla taková, že víc hlav víc ví, ať se k nim přidám. Byl jsem rád, hned první trénink ukázal, že se dobře doplňujeme.