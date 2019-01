Třebíčský gólman Svoboda: Jsem rád, že jsme urvali nějaké body

Svou příležitost však následně popadl za pačesy. Při účasti gólmanského kolegy Lukáše Dostála na mistrovství světa hráčů do 20 let a zároveň zdravotních problémech Pavla Jekela si brankoviště Horácké Slavie dokonale podmanil.

Postupně odchytal utkání v Přerově (2:1), doma s Českými Budějovicemi (3:4 na nájezdy), v Prostějově (1:2 na nájezdy) a v pondělí proti Kadani (4:3). A ve všech třebíčskému týmu dokázal pomoct k bodovému zisku.

„Doteď jsem moc prostoru nedostal, ale teď ano a těším mě to,“ pochvaluje si. „Jsem rád, že jsme urvali nějaké body, za které samozřejmě vděčíme i klukům přede mnou. Bránili, blokovali střely...“

Jenže se také tradičně trápili v koncovce. V pondělním utkání soupeře přestříleli v poměru 57:16, ale vyhrát dokázali o jedinou trefu.

„Můžeme být rádi, že jsme to ubojovali,“ oddechl si Svoboda, který prožil nepříjemné utkání. „Šlo na mě málo střel, do toho vždycky ujeli a nějaký nájezd proměnili. Takže to bylo takové zvláštní.“

Svobodovi chyběl větší zápřah. „Když na vás jde jedna střela za deset minut, člověk není v tempu. Jste zmrzlej, není to ono,“ prozradil.

Navíc Horáckou Slavii v posledních dnech opustili ofenzivní tahouni: Adam Raška odešel do extraligového Chomutova, Silvestra Kuska si stáhla brněnská Kometa. „Dostali nabídku z vyšší soutěže a neodmítli ji,“ říká Svoboda. „Myslím, že nám určitě chybí. Ale máme i jiné hráče, kteří se poperou o to, abychom góly dávali.“

Pondělní nižší diváckou návštěvnost však třebíčský gólman nepřisuzuje otrávenosti třebíčských fanoušků, kterou prezentují na sociálních sítích. „Prostě přijela Kadaň, a tak se asi nikomu moc nechtělo,“ komentuje necelých devět stovek lidí v hledišti. „Když jsme před tím hráli se Slavií nebo Českými Budějovicemi, byla podpora velice dobrá.“

Dnes se bílé hvězdy představí venku, na ledě aktuálně druhého Kladna. „Vnímám to jako každé jiné utkání, musíme se na ně připravit a porvat se o dobrý výsledek,“ vzkazuje Svoboda, který zatím netuší, jestli v brankovišti zůstane i po návratu Dostála z juniorského šampionátu.

„S Lukášem si docela často voláme nebo píšeme, tak vím, že ve středu jde na trénink v Brně. A uvidí se, co bude dál. Třeba přijede už v sobotu nebo někdy později,“ krčí rameny.