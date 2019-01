Odměnu za hattrick jsem dostal od pokladníka, smál se Nedvídek

S nadsázkou by se dalo říct, že třebíčský hokejista Lukáš Nedvídek by si zasloužil speciální smlouvu na utkání proti Vsetínu.

Na začátku listopadu si v domácím prostředí připsal své bodově nejúspěšnější vystoupení v sezoně (1+4), tentokrát týmu z Valašska nasázel nejvíce branek (3+0).

„To je asi jen náhoda, že to takhle vyšlo,“ usmívá se čtyřiadvacetiletý forvard. „Nějak mi to sedlo, ale nic víc bych v tom nehledal. Mohlo jít o jakýkoliv jiný tým. A vyšlo to zrovna právě na Vsetín.“

Skoro to ale vypadá, že jste si branky na tohoto soupeře schovával. Vždyť v předchozích deseti kolech jste se trefil jen jednou.

To jsem si určitě neschovával (usmívá se). Ale je pravda, že to teď nebylo asi úplně ono. A jsem rád, že mi to tam napadalo. Doufám, že se to ještě zvedne.

To, že aktuálně druhý tým Chance ligy sestřelíte 6:0, čekal asi jen málokdo. Jak pondělní zápas vypadal vaším pohledem?

My jsme do něj šli s tím, že potřebujeme nutně získat tři body, abychom stále uchovali šanci na postup do play off. Měli jsme, myslím, dobrý vstup a tím jsme asi Vsetín zaskočili. Nevím, možná nás i trochu podcenil, když minulé zápasy vyhrál velkým rozdílem. A my jsme je potom nepustili vůbec do hry.

Na první pohled rozhodla prostřední část, ve které jste vstřelili čtyři branky. Byl to zásadní moment?

Určitě. Navíc jsme jim z těch čtyř gólů dva dali v oslabení. A právě to si myslím, že rozhodlo.

Čím to, že se vám takhle střelecky dařilo v početní nevýhodě?

Nevím, měli jsme v oslabení dobrý pohyb. A trochu štěstí na nějaké odražené puky.

Hned ve středu vás čeká další duel, na ledě Benátek nad Jizerou. Tam bude asi potřeba pondělní výsledek potvrdit.

Jasně. Musíme navázat na to, jak jsme hráli se Vsetínem. A nutně udělat tři body. Nemůžeme si dovolit ztratit ani jeden.

Je to psychicky hodně náročné, jít do zápasu s tím, že musíte urvat všechno?

To je asi jedno. Každý zápas se snažíte hrát naplno, získat tři body. To je vždy stejné.

Na druhou stranu: váš současný boj o elitní osmičku vypadá trochu marně. Z posledních deseti kol jste nebodovali jen ve dvou, a přesto jste stále mimo příčky zaručující postup do play off.

Určitě nás to štve. Když vyhrajete několik zápasů za sebou a v tabulce se nikam neposouváte, protože týmy kolem vás vyhrávají taky, je to blbé. Ale my se s tím musíme porvat a jít dál. A hlavně porážet týmy, které jsou kolem nás. To budou ty rozhodující zápasy.

Vraťme se na chvilku k pondělnímu hattricku. V rozhovoru pro klubový web jste prozradil, že jste si po zápase schoval puk a doma si ho vystavíte. Už jste mu našel nějaké pěkné místo?

(usmívá se) Ještě ne, mám ho v kabině. A teprve si ho budu muset vzít.

A co nějaká odměna?

Odměnu jsem dostal od našeho pokladníka (směje se). Hned po zápase se Svobič (Dominik Svoboda - pozn. red.) přišel přihlásit, že kabina dostane příspěvek.