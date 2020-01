Musíme hrát celých šedesát minut, přeje si budějovický kouč Prospal

V Chomutově lídr první hokejové ligy Motor rychle prohrával, když domácí poslal do vedení Jakub Štochl. „Měli jsme slabší začátek. Nevyřešili jsme dobře situaci čtyři na čtyři po vyhraném buly v našem obranném pásmu a po minutě a půl jsme prohrávali. Přál bych si, abychom se prosadili dřív než na konci první třetiny. Ale i tak to byl výsledek naší dobré hry,“ vrací se k úvodu pondělního duelu s chomutovskými Piráty trenér Budějovic Václav Prospal.

Hosté z jihu Čech ho nakonec ovládli, zvítězili 6:3 a dál tak suverénně vévodí tabulce druhé nejvyšší soutěže. Jihočeši měli v zápase značnou převahu už po vyrovnání Lukáše Endála. „Ve druhé třetině jsme byli stále aktivnější. Góly vstřelili hráči, kteří v předchozích zápasech nedostávali tolik prostoru na ledě. Takovou odpověď si od nich představuji,“ těší kouče Motoru.

V závěrečné části hosté pojistili tříbodovou výhru. Trefilo se šest různých střelců. „Celkově jsme byli lepší, hladovější, šli jsme si za vítězstvím. Vstřelili jsme šest branek na stadionu soupeře, který nás před třemi týdny doma porazil. Je to cenná výhra,“ připomíná Prospal i vánoční porážku 2:5.

Českobudějovické v posledních zápasech trápí vysoký počet vyloučených. To se naposledy podařilo zlepšit, Jihočeši měli jen tři dvouminutové tresty. „Celkově máme hodně vyloučení. Často to není ani pořádný hit, ale pouze faul hokejkou. V Chomutově například Václav Karabáček zbytečně fauloval, nechal si dát ještě desetiminutový trest. Zápas tím pro něj skončil, protože se týmu dařilo a nebyl důvod do sestavy sahat,“ vysvětluje 44letý kouč.

Musí se zlepšit při vhazování

Ani ve statistikách vhazování Motor v uplynulých týdnech příliš nezáří. „Jsme ofenzivní tým, který chce hrát s kotoučem. Proto potřebujeme buly vyhrávat. Není to pouze o hře centra, dobrou práci musí odvést i křídla, protože často vhazování skončí remízou. Chceme mít každý zápas v této disciplíně úspěšnost mezi 60 a 70 procenty,“ přeje si Prospal. V Chomutově byl tento ukazatel vyrovnaný 33:34.

Zápasy Jihočechů v posledních týdnech nenudí. Padá hodně branek, není nouze o nečekané zvraty. „Je fajn, že dáváme hodně gólů, ale nechceme mít starty do zápasů jako třeba s Litoměřicemi. Po 25 minutách jsme prohrávali 0:3 a nemohu říct, že by se hráči nesnažili. Ale chybělo mi tam srdce. Poslední dobou nás trápí, že nedokážeme odehrát kvalitně celých 60 minut. Na tom pracujeme. Hrajeme nyní už jen se silnými soupeři, kteří dokážou naše zaváhání trestat,“ uvědomuje si kouč.

Týmy se v základní části první ligy potkávají už počtvrté. Motor ze svých šesti dosavadních porážek nikdy nepadl s některým ze soupeřů dvakrát. „To bych zatím nebral v úvahu. Soustředíme se na každý zápas. Náš náskok narůstá, je velký, ale největší chyba by teď byla uspokojit se. Platí to pro trenéry i hráče. Máme zodpovědnost k fanouškům i k celému klubu,“ varuje Václav Prospal.

Je polovina ledna a během příštích dvou týdnů bude vrcholit dění na přestupovém trhu. Ten se uzavře o půlnoci 31. ledna. „Trh sledujeme, máme několik vytipovaných hráčů. Když se objeví zajímavé jméno, budeme na to reagovat. Ale kluci v našem týmu podávají výborné výkony, takže nás to přímo nenutí přivádět někoho nového,“ tvrdí.

Trenéři nemohou počítat se čtveřicí hráčů. Citelná je absence zejména forvarda Romana Přikryla. „Pracuje na návratu, je to v řádu týdnů. Prožíval vynikající období, byl to náš jednoznačně nejproduktivnější útočník. V útoku za něj teď máme náhradu. Až se vrátí, bude opět plný chuti a elánu. Snad se co nejrychleji dostane do formy. Chci mít v týmu Přikryla z letoška, ne Přikryla z loňska,“ věří kouč Budějovic.

Z dalších marodů by se brzy měl zapojit zpátky do hry bek Karel Plášil, delší pauza čeká Niklase Pavla. Dál tým sleduje zdravotní stav Matouše Venkrbce. Motor má v tabulce náskok 29 bodů a rozšířit se ho pokusí ve středu doma proti Slavii od 17.30 hodin.