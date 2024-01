Pešout o vedení Pirátů: V základní části? Nezájem. S Kometou slavil ze 6. místa

„O mně je známé, že se soustředím na play off, základní část mě moc nezajímá. Slouží jen jako příprava,“ tvrdí. „Jestli se vyhrává a jsme vysoko, je to milé. Ale pro mě je důležitější, jestli mužstvo bude kondičně a takticky připravené. A hlavně aby bylo soudržné. V play off přijdou chvíle, kdy se nedaří a musí se to zlomit týmovostí a partou.“

Kdysi extraligoví Piráti, kteří se po krachu škrábou ze dna zpátky na výsluní, usilují o návrat do první ligy. Loni jim postup vyfouklo Znojmo, teď probíhá pokus číslo 2.

„Podle mých zkušeností nemá cenu honit zajíce celou sezonu, ale naopak se v klidu připravit na vrchol. Já vyhrál v Brně titul ze šestého místa, z pátého jsme se dostali s Vláďou Kýhosem do finále. A Karlovy Vary byly zlaté taky z páté příčky. Nelpíme na tom být první za každou cenu,“ opakuje.

Piráti v sezoně zapsali jen čtyři porážky, dvakrát z toho navíc bodovali. Tábor, kde na šlágr dorazilo 2 691 diváků, je na tom podobně dobře. Teď Chomutov vede o bod. „My máme problémy s týmy, které jsou níž v tabulce. Občas ztrácíme body, není tam správné nastavení hlavy. Ale zápasy s Příbramí nebo Táborem nám ukazují, že mužstvo je hodně silné,“ pochvaluje si Pešout svůj kádr, jehož tvářemi jsou nestárnoucí exlitvínovská „dvojčata“ Hübl a Lukeš.

Ještě by ho měly vyšperkovat dvě posily, pokud se uzdraví. Už jsou u Pirátů, jejich jména Pešout zatím zveřejnit nechce. „Diváci budou hodně překvapení. Budou to skutečné posily. Když aspoň jedna vyjde, bude to dobré,“ napíná fanoušky. „Ale nespoléháme na to. Když do hry nezasáhnou, nebudeme se z toho hroutit. Už tak máme dobrý tým.“

Pešout ho jako kouč a sportovní manažer staví už s výhledem na první ligu. „Není cílem po postupu vyměnit deset hráčů,“ zdůrazňuje. „Proto bereme jen mladé, třeba v obraně má jediný přes 30 let. Dnešní hokej je bruslivý a agresivní, takové typy hledáme. Do budoucna potřebujeme ještě dva tři takové útočníky.“

O konkrétních by věděl, z Chomutova jsou rozesetí po prvoligových klubech. „Ale je těžké je dostat zpátky. Agenti se bojí, že když nepostoupíme, ztratí místo. Doufám, že hráče jako Vrhel, Ouřada nebo Němec stáhneme a dáme jim dlouhodobější jistotu.“