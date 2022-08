Posily se zapojily dobře, libuje si kouč třineckých hokejistů Moták

„Ve Vítkovicích jsme podali velice dobrý výkon, naše hra se mi líbila. Dobře jsme bruslili, hráli jsme živě. Ve Frýdku-Místku to nebylo špatné, ale trošku mě mrzí, že jsme dvě třetiny ze tří prohráli,“ ohlédl se Zdeněk Moták za dosavadními přípravnými zápasy.

Líbilo se mu, že si třinečtí hokejisté vytvářeli střelecké příležitosti. „Na naší straně je i četnost střelby, ale mušku máme zatím vychýlenou. Postupem času zakončení vylepšíme,“ prohlásil Moták.

Jak se vám jeví dosavadní posily?

V případě starších a zkušenějších hráčů není důležité, aby předváděli výborné výkony zkraje srpna. Podstatné je načasování jejich formy na ostrý start sezony v září. Na nějaké hodnocení je tak pořád brzo. Ale všechno to jsou zkušení hráči, kteří mají něco za sebou. Zapojili se dobře, kvalita je vidět na všech frontách.

Špička dobrých a výborných klubů se rozrostla, což prospěje soutěži. Zdeněk Moták, trenér hokejistů Třince

Je na nich znát chuť něco dokázat?

Samozřejmě. Všichni chtějí na sobě dál dělat. To je důležité. Pro nás je dobrá zpráva, že se chtějí pořád zlepšovat.

Je pro vás nejtěžší úkol zapracovat nové hráče do mužstva, které bylo delší dobu spolu?

Jsou tam změny, ale tohle jsou zkušení hráči, kteří o hokeji přemýšlejí. Nejenom ho hrají.

Máte představu, jak poskládat jednotlivé formace?

Víceméně ano. Vazby z minulé sezony jsou jasné, jsou tam jen lehké posuny. Není potřeba něco extrémně měnit. Teď v přípravných zápasech s tím musíme dál pracovat.

V třineckém kádru je osm Slováků. Je to shoda náhod, nebo se Třinec na slovenské hokejisty zaměřuje více?

Je mi celkem jedno, kdo hraje. Jestli Čech, Slovák, nebo řekněme Maďar. Buď má hráč kvalitu a nastupuje, anebo ji má horší a bude si muset na svou příležitost počkat, víc na sobě pracovat. Neřekl bych, že jde o slovenský boom. Nic zvláštního bych v tom neviděl.

Spolu s Aronem Chmielewským je nově v kádru i další polský útočník Alan Łyszczarczyk. Někteří Poláci hrají v partnerském Frýdku-Místku. Jsou polští hokejisté na vzestupu?

Jak jsem řekl, šanci mají všichni. Navíc my tady v kraji jsme odchovanci polského televizního programu, polsky vesměs umíme. Oni rozumí česky. Spolupráce s nimi je stejná jako se všemi hráči.

Už jste si zvykl, že jste trenérem Třince?

Odpovídá polsky: Děkuji za takovou... Jak se řekne otázka? A – pytanie... (usmívá se a pokračuje česky) S dobrým prostředím a dobrými lidmi se sžívá rychle a dobře. Sám se snažím pracovat tak, aby to bylo co nejrychleji.

Je třinecký kádr úplný po tom, co jste získali útočníka Libora Hudáčka?

Řekněme, že drobné, lehké změny, třeba v jednotkách hráčů, jsou možné. Přijít by ještě mohli jeden, nejvýše dva, což už je ale opravdu maximum. Kádr je poměrně hotový.

Určitě sledujete dění v jiných klubech. Vracejí se mimo jiné zkušení hráči z KHL, každý zbrojí. Očekáváte, že příští ročník extraligy bude mimořádně zajímavý?

Ano. Špička dobrých a výborných klubů se rozrostla, což samozřejmě prospěje soutěži. O tom se ani nemusíme bavit.

Co jste říkal na příchod útočníka Petera Muellera z Brna do Vítkovic?

To bylo překvapení asi pro všechny. Nikdo o tom nevěděl. Bude to pro ně ohromná posila. Nějak rozebírat to ale nechci, je to jejich věc. My budeme pracovat na svém kádru, mančaftu. Ale samozřejmě, musíte se dívat i na ostatní celky, co a jak dělají, jaká je jejich hra.