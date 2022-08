Třinec hlásí výraznou posilu. Získal slovenského útočníka Hudáčka

„O Liborových herních kvalitách jsme dlouhodobě přesvědčeni. Má za sebou sportovně složitý rok, ale o to větší motivaci bude mít dokázat, že pořád patří mezi špičkové útočníky,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek.

Třinec už měl zájem o Hudáčka před dvěma roky, ale držitel extraligového stříbra s Libercem z roku 2019 zamířil do Nižněkamsku. Na konci sezony 2018/19 působil i v Lausanne. Odchovanec Spišské Nové Vsi hrál také ve Slovanu Bratislava ve slovenské extralize i KHL, Banské Bystrici a ve Švédsku v Örebru a Färjestadu.

V sezoně 2020/21 byl s 38 body (17+21) nejproduktivnějším hráčem Nižněkamsku, ale v dalším ročníku po návratu z Lausanne měl na kontě z jedenácti duelů jen tři asistence.

V polovině října se stěhoval do Lugana, kde za deset utkání nastřílel osm branek. Potom odešel do Minsku, kde za šest zápasů včetně play off nasbíral čtyři body (2+2). Na olympiádě ve třech duelech dal tři góly a na jeden přihrál.

Slovenský útočník Libor Hudáček tlačí k mantinelu Petteriho Lindbohma z Finska.

„Něco takového jsem ještě nezažil. Taková je kariéra profesionálního hokejisty. Na klubové úrovni se mi tolik nedařilo, ale s reprezentací se nám povedl skvělý úspěch,“ vzpomínal Hudáček na minulý ročník.

„Oceláři jsou špičková organizace, mají tři mistrovské tituly v řadě. To vypovídá o obrovské kvalitě kádru. Těším se na kluky v kabině i spolupráci s trenéry Motákem a Országhem,“ dodal útočník, který má v české extralize na kontě 119 zápasů a 106 bodů za 51 branek a 55 asistencí.

„Přichází útočník s velice bohatou historií. Prošel si KHL, švédskou a švýcarskou ligou. Takže očekávání jsou velká, samozřejmě se jej budeme snažit co nejrychleji zapracovat do sestavy a týmu, aby mohl být opravdu posilou,“ řekl nový kouč Třince Zdeněk Moták na adresu nové akvizice, která v KHL sehrála 218 utkání a zaznamenala 103 bodů (45+58).