Patová situace pro zahraniční hráče v KHL. Chceme pryč, říká Hudáček

Útočník Dinama Minsk se momentálně nachází v Petrohradu, kde jej čeká první utkání osmifinálové série play off.

Společně s ním obléká dres běloruského celku i brankář Patrik Rybár, který na olympijských hrách v Pekingu dotáhl Slováky k překvapivému bronzu, a dalších devět cizinců včetně českého obránce Jakuba Krejčíka.

„Všichni chtějí pryč, nabízí se alternativa odletu přes Helsinky nebo Litvu. Ale i kdybychom odešli, KHL podle mě bude pokračovat,“ prohlásil pro sportnet.sme.sk Hudáček, jehož starší bratr Július chytá za pražskou Spartu.

Další slovenský reprezentant Michal Čajkovský naopak podle informací stejného webu o odchodu z Novosibirsku neuvažuje.

„Od nás o tom přemýšlí akorát Američan Nick Shore, jinak se normálně chystáme na play off. Samozřejmě sledujeme, co se děje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Shore podle posledních zpráv smlouvu s klubem opravdu rozvázal. Ke stejnému kroku sáhl i Geoff Platt, kanadský útočník reprezentující Bělorusko a hrající za Ufu.

Svou bezprostřední budoucnost řeší i čeští hokejisté. V rozhovoru pro pořad Hokej den poté v České televizi to řekl David Tomášek.

Šestadvacetiletý útočník sice strávil většinu sezony v Chabarovsku, ale během her v Pekingu, kde plnil roli náhradníka, přestoupil do Sparty.

S hráči, kterých se situace týká, je ale ve spojení: „Na WhatsAppu máme skupinu z olympiády, kluci to tam řeší. Navzájem zjišťují, jak to u ostatních vypadá. Davidu Skleničkovi to usnadnil Jokerit, ostatní to mají složité.“

„Hlavně jde o to, aby se dostali domů. Tady už nejde o smlouvu, peníze nebo účast v play off, ale o to, aby se mohli vrátit domů. To možná bude problém.“

Do vyřazovací fáze KHL by mělo zasáhnout osm Čechů. Kromě již zmíněného Krejčíka jde ještě o Lukáše Sedláka, Tomáše Hyku a Romana Willa z Čeljabinsku, Šimona Hrubce z Omsku, Jakuba Jeřábka ze Spartaku Moskva a Lukáše Kloka s Ronaldem Knotem z Nižněkamsku.

„Nemám strach o vlastní zdraví, tanky tu nejezdí a kolem hlav nám nestřílejí, ale nevíme, co bude,“ řekl Knot v rozhovoru pro iDNES Premium a přiznal, že o odletu z Ruska uvažuje.

Jeho spoluhráč, olympijský vítěz Frans Tuohimaa, měl ohledně opuštění Nižněkamsku, který leží tisíc kilometrů východně od Moskvy, okamžitě jasno.

Plány mu ale zkomplikovalo uzavření vzdušného prostoru nad Evropou pro ruská letadla.

„Pro nás zahraniční hráče je to docela cirkus, jsme v patové situaci. Každý myslí na to, aby se odsud co nejrychleji dostal,“ uvedl třicetiletý gólman pro televizní stanici Yle.

I ve finském táboře se ale názory liší. Tomi Lämsä, který trénuje Ufu, o ničem takovém neuvažuje: „Zůstáváme tu a normálně pracujeme.“