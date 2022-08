Řešil jsem jenom Třinec, říká Slovák Hudáček. Zahraje si se sedmi krajany

Zvažoval jste i jiné nabídky?

Napsal jsem si plusy a minusy všech nabídek a vyšlo to na Třinec. Dá se říct, že jsem řešil jen ten.

Proč?

S lidmi z klubu jsme byli domluveni už dříve. Ale dali mi možnost jít ještě do světa a zkusit něco jiného než českou extraligu. Toto léto jsem se rozhodl, že se vrátím.

Jak dlouho jste byl s Třincem domluvený?

Dva, možná dva a půl roku. Ale měl jsem otevřený kontrakt a oni akceptovali, že jsem mladý, ambiciózní, tak mi dali možnost jít jinam. Každé léto jsem jim poděkoval a teď se jim to budu snažit vrátit svými výkony.

Ambice, a každý rok ty nejvyšší, má i Třinec...

Menší cíle než obhájit titulu bychom ani mít neměli. Uděláme vše pro to, abychom byli znovu ve finále.

Oceláři mají tři tituly za sebou. Urvat čtvrtý v řadě bude hodně těžké. Souhlasíte?

To si chlapci v kabině určitě říkali každý rok, i tento, ale proč ne? Když do toho dáme všechno. Když se hvězdy znovu dají dohromady, tak je možné udělat titul i počtvrté.

Nemrzí vás, že jste nezažil předešlou mistrovskou éru za Václava Varadi?

S trenérem Varaďou jsem komunikoval, hodně mě chtěl, ale řekl jsem mu, jak to vidím, chtěl jsem dál do zahraničí. Vzal to. Byli jsme v kontaktu prakticky před každou sezonou. Člověku je líto, že nešel do týmu, který vyhrává tituly, ale pro mě to je historie. Dívám se spíše na to, co bude nyní a jak mohu pomoci tomuto týmu.

Opravdu jste už nechtěl zůstat v zahraničí, když pominu Česko?

Zvažoval jsem jít ven i tento rok, ale bylo dvakrát náročnější někam se dostat. Sedli jsme si doma s rodinou a řekli si, že bude lepší, když se vrátíme a budeme blíže k domovou. Narodila se nám dcera, takže nebylo ideální někam odcházet, létat a tak dále. Rád bych viděl dceru, jak vyrůstá.

Hrála v tom roli i minulá sezona, v níž jste prošel Nižněkamskem, Luganem, Minskem a jeden zápas jste odehrál i v nižší ruské soutěži za Iževsk?

Kluby jsem měnil hlavně kvůli sobě, abych se dostal na olympiádu. A to se mi podařilo. Dohodl jsem se i s trenérem reprezentace, že změním klub, protože jsem pořádně nehrával. Byl jsem rád, že jsem kluby vystřídal, ale bylo to trochu náročnější. Novináři i fanoušci se na to dívají tak, že sezona pro mě byla špatná, ale statistiky jsem neměl zlé. Musel jsem to udělat.

Takže nepovažujete minulou klubovou sezonu za nepovedenou?

Člověk může vydělávat velké peníze, ale když není spokojený, nehrává a necítí se v klubu ideálně, tak proč by tam měl zůstávat? Měl by se pokusit jít do mužstva, kde mu ice time (čas na ledě) a důvěru dají. Proto jsem kluby měnil.

Co si slibujete od nynějšího angažmá?

Pokusím se navázat na výkony, které jsem předváděl v Liberci, a co nejvíce pomoci týmu.

V třineckém mužstvu je vás osm Slováků.

Minulé dvě sezony jsem v podstatě vyjma olympiády neviděl žádného Slováka. Z toho pohledu jsem rád, že vidím krajany, ale nevycházím špatně ani s Čechy. Chlapci mě přijali super a jsem rád, že máme československý mančaft.

Hrálo i to roli při vašem rozhodování?

Než jsem se rozhodl, volal jsem si s chlapci a bavili jsme se, jak to tady funguje. Zjišťoval jsem si ale i další informace. Určitě to nějaký vliv mělo.

Takže máte v Třinci i někdejší spoluhráče?

Hodně. Se Slováky jsem hrával skoro s každým. S Čechy ale asi ne.

Mužstvo se obměnilo. Jak se vám jeví jeho složení?

Těžko říct po třech dnech, ale když se dáme do kupy, bude to jen a jen dobré. Uvidíme po prvním druhém měsíci v lize.